Terroristen in der „Ayn al Fidjeh“-Quelle drohen weiterhin mit einem humanitären Disaster für Millionen von Menschen #Damaskus #WadiBarada

Kriegsverbrechen Wadi -Barada, die Wasserversorgung für Millionen von Menschen zerstört, die Ayn al Fidjeh-Quelle in Geiselhaft von Terroristen. Syrien-Deutschland-Terror-Netzwerker…Medien- Terroristenpropaganda, Drohungen, Terroristenunterstützer

Ich dachte „Zabadani“ liegt im „Barada Tal“ in Syrien, aber wenn man sich FB so ansieht, dann sitzen viele der Terroristenunterstürzer vom Wadi Barada-Tal mitten in Deutschland und feuern von dort die Mörderbanden bei Damaskus an, welche zum größten Teil aus Jabhat al Nusra, aus Al-Kaida bestehen mit Verbindungen zu „IS“, sie schwenken auch deren Banner.

Auch unsere Medien trommeln fleißig für Al-Kaida-FSA-IS und Co, welche die Trinkwasserversorgung von fast sechs Millionen Menschen in Damaskus lahmlegten und mit mit weiteren Drohungen in einem Video, aufgenommen in der Ayn Fidjeh-Quelle, aufwarten. Das Video wurde verteilt über deutsche FB-Seiten von Merkels Gästen, welche aus Zabadani stammen und sich in Deutschland neu zusammengefunden haben und nun von dort aus fleißig für ihre „Freiheitskämpfer“ beten. Für Terroristen, welche die Wasserversorgung von Millionen Menschen vernichteten und gezielt Kriegsverbrechen begehen.

Die „FSA“ im „Barada-Tal“ ist so schwarz wie „Jabhat al Nusra“ und schwenkt das Banner von irakisch Al-Kaida, das Banner welches auch der IS benutzt, auch im „Barada-Valley“. Sie lieben auch „“Saddam Hussein“ auf ihren FB-Seiten.

Ihre Kontakte reichen weit, nicht nur nach Quneitra oder Daraa, wo ihre Ableger von der „Saif al Sham“ seit Jahren schon mit allen Al-Kaida-Fraktionen liiert sind, darunter die JAMWA, die Kavkaz-Terroristen, die Immigranten und Unterstützer-Brigaden voller internationaler Terroristen aus dem Kaukasus, aus „Turkestan“, Afghanistan, Libyen, dem Irak, , aus Zentral -und Ostasien, aus Europa, sowie auch Al-Kaidas aus Afrika…Ihre Zusammenarbeit mit den Israel-Bodenproxy-Milizen den ISIS-Faschisten sollen sie im Golan ja auf äußeren Druck abgebrochen haben. *****

Es scheint als hätte Merkel die Creme de la Creme der …. nach Deutschland eingeladen, die Syrer werden froh sein sie nach Europa losgeworden zu sein, ein paar weniger welche sie nicht mehr im Anti-Terrorismus-Kampf bekämpfen müssen.

Die Alsdorfer Syrien-Clique fand ich über die Syrien-Terroristen-Freundschaftslisten in Syrien. die Netzwerke reichen weit…Um in eine Freundschaftsliste zu kommen, braucht es eine Aktion, eine Anfrage an den Betreffenden und die nachfolgende Bestätigung. Wenn sich also Al-Kaidas in der Freundschaftsliste befinden so muß eine entsprechende Handlung vorausgegangen sein. Aus einer Freundschaftsliste wieder herauszukommen ist jedoch ganz einfach, wenn man denn will.

Was finden man bei den Alsdorfer Syrern für Typen?: Bildzitate Dokumentation. Wer ist „Abu Ahmed“?

Auch hier in der Fotogalerie von „Adel Srour“ wird deutlich, dass er seine Vergangenheit gelöscht haben muß, und natürlich stellt sich die Frage, warum?:

Sind hier in dem Video die Srour-Brüder vertreten? Leider ist die Videoqualität absolut mies, aber ich denke der eine hinten in der Reihe könnte gut „Adel Srour“ sein, das heißt ich bin mir sogar ganz sicher. Das Video findet sich bei dem Alsdorfer Syrer „Abdel Hamid Srour“.

Hatten diese nun in Alsdorf lebenden „Srour“ eine eigene Khatiba, eine eigene Brigade? Schwören sie in dem Video den Jihad, Syrien vor der Armee zu verteidigen? Kann mir jemand das „Rebellen“-Video übersetzen oder zusammenfassen?

Bildzitat aus Dokumentationszwecken von FB entnommen.

„Adel Srour“:

Das Video, bevor es gelöscht wird. Nein ich weiß nicht wie alt es ist: عبد الحميد سرور

Die volle Unterstützung aus Deutschland „Alsdorf“ für die Mörderbanden aus dem“ Wadi Barada Tal“. Während ich diese FB-Seite sichte, verfasst der Nutzer „Adel Srour“ fleißig Einträge für die Terroristen, welche die Wasserversorgung Millionen von Menschen zerstörten und die syrischen Behörden und die Armee gewaltsam daran hindern die Wasserversorgung wieder herzustellen. Millionen Menschen sind auf sauberes Wasser angewiesen, das was hier aus Deutschland unterstützt wird ist ein riesiges Kriegsverbrechen was Millionen Menschen tangiert. Aber das interessiert die Terroristenbefürworter nicht, sie liegen auf der Wellenlänge ihrer Brüder in Syrien, auch wenn sie sich nach Deutschland abmachten und ihre Fotogalerien säuberten. Er hat seine Freundschaftliste jedoch mit 1349 einigermaßen erhalten und so sieht man seine Kontakte zu den Mörderbanden und Kriegsverbrechern. So wie es aussieht kam er nicht alleine sondern hat noch einige seiner Kumpels mitgebracht Seine Seite strotzt nur so von Propaganda für Kriegsverbrecher::عادل سرور

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114917712242836&set=pb.100011738228261.-2207520000.1483892494.&type=3&size=720%2C960

Und wenn man sich „Adel Srours“ Freunde ansieht, Stichprobe genügt, dann landet man auch bei den Terroristen-Banden welche das schwarze Al-Kaida-Banner des Iraks oder auch der IS zeigen, wie auch die Seite „Katebt Alforat“, wo ich in den vorherigen Einträgen auch schon Fotos und Screenshots brachte. Desweiteren landet man auch direkt bei den Terroristen welche die Quelle besetzt halten und die Wasserversorgung zerstörten und mit weiteren „Disastern“ drohen sollte die Armee und die Allierten der Quelle zu nahe kommen. Ob der „Adel Srour“ die Terroristen an der Quelle persönlich kennt?

Die Terroristen vom „Wadi Barada“ welche auch mit den Todesschwadronen und Al-Kaidas in Quneitra und Daraa zusammenarbeiten die gerade wieder fünf Zivilisten durch einen ihrer Terroranschläge umbrachten, und weitere ernsthaft verletzten. Zuerst waren die Attentäter unbekannt, dann erklärte sich „Jabhat al Nusra“, „Jaish al Fatah“-„Fatah al Sham“ für verantwortlich.

„Updated- Five killed, 15 injured in terrorist car bomb in Damascus Countryside“ „A medical source at Mamdouh Abaza Hospital in Quneitra said that ten injured persons, including two children and seven women, were admitted to the Hospital.“

Hier das Video welches ich über die betenden Alsdorfer Merkel „Gäste“ gefunden habe, wo sich Terroristen in der Quelle Ayn al Fidjeh im Barada -Valley verschanzt haben und mit einem Desaster für Millionen von Menschen drohen, seihe Beschreibungstext weiter unten:

Der Alsdorfer-Zabadani-Kriegsverbrecherunterstützer „Adel Srour“ zu dem Droh und Erpresser- Video direkt aus der „Ayn al Fidjeh“-Quelle:

Das Terroristenvideo mit den Märchenerzählern soll vom 07.01.2017 stammen, und unter anderem das Angebot enthalten haben man solle Techniker schicken… Was nicht dazu passt ist jedoch, dass der Armee und eben diesen Technikern und Ingenieuren der Zugang weiterhin gewaltsam verweigert wurde und wird, und die Gefechte andauern. Das Video wurde inszeniert für das westliche Publikum, es soll dieses von ihren „lauteren Absichten“ überzeugen bereit zu sein, die Wasserversorgung wieder zuzulassen. Aber das war und ist nur Augenwischerei. Das Video sollte nach meiner Ansicht zeigen, „wir sind direkt in dem Gebäude der Quelle und wenn die Armee uns weiterbekämpft dann wird es ein humanitäres Disaster geben für Millionen von Menschen, denn wir können die Quelle noch mehr in Grund und Boden sprengen und noch mehr zerstören damit eine Wiederherstellung möglichtst lange dauert oder nicht mehr möglich ist. Wie gesagt, das Video gab es bereits gestern und wieder bekamen Techniker und Wartungspersonal keinen Zugang, im Gegenteil sie wurden erneut gewaltsam daran gehindert die Quelle , den Ort zu betreten. Sollten die Terroristen so weiter machen stelle ich mir ohne weiteres vor dass sie die Quelle komplett vernichten und dies erneut, so wie ihre letzte gezielte Sabotage, der syrischen Armee und ihren Allierten unterschieben werden und vermutlich macht bei der False-Flag-Propaganda auch wieder die Journallie der öffentlich-unrechtlichen Medien-Terroristenpropaganda-Plattformen begeistert mit so wie seit fast sechs Jahren.

Video bei FB aus dem Gebäude der trockengelegten Quelle mit Terroristen welche das Blaue vom Himmel erzählen und gezielt Lügen streuen.

Der bei Youtube veröffentlichte Text unter dem „Ayn al Fidjeh“-Video, welches auch von „Alsdorfern“ verteilt wird bei FB.

„Barada valley: Statement of local community events to varicose veins and warn of a humanitarian disaster | Saturday, January 7, 2017 AD“

وادي بردى: بيان الفعاليات المحلية إلى المجتمع الدوالي وتحذير من كارثة بشرية | السبت 7 يناير 2017م

Warum ist er in Deutschland wo er doch Al-Kaida in Syrien unterstützt?!

Und dieser „Alsdorfer“ Syrer empfiehlt den saudischen, terrorgelisteten Jabhat al Nusra-Führer „Sheik Abdullah al Mhaisni“. In seinem Eintrag meint er, man müsse die Grüße dieses Al-Kaida-Terroristen per Video ansehen, das Video welches mehr als 40 Minuten lang ist.

Alsdorf-Zabadani „Abdel-Hamid Srour„ mit Al-Kaida-Empfehlung. Ich frage mich warum einige der Merkelgäste überhaupt nach Europa gegangen sind, ich vermute stark um der Strafverfolgung in Syrien zu entgehen wegen schwerster Verbrechen und Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen und abartigen Kopfabschneider-Todesschwadronen. Der Al-Kaida-Unterstützer empfhielt die 60.Folge der Terroristen-Interviews mit Al-Kaida-Mhaisni, der Interviewer als „Omar al Sory“ bekannt, ein Al-Kaida-Terrorist unter falschen FSA-Farben auf dem Mikrofon.

„Omar al Sory“, ein Kriegsverbrecher und begeisterter Mhaisni-Freund mit vielen youtube-Kanälen, SendeTVstation, wobei ich mich Frage wer der Geldgeber ist. Mhaisni soll ja generöse Spender haben aus den GCC-Staaten, Saudi Arabien, Kuwait, …NATO-Türkei…Er will schon mehr als 5 Millionen Euros oder Dollars in seine Al-Kaida-Arbeit gesteckt haben, dazu gehört auch die Gehirnwäsche und Ausbildung von Kindern zu Kindersoldaten, kleinen Tötungsmaschinen mit Wahabi-Al-Kaida-Ideologie, welche von den Spenden der westlichen „Helfer-NGO´s“ wieder zusammengeflickt werden um weiter an den Fronten verheizt zu werden.

Sind das hier also die „Freiheitskämpfer“ in Syrien für welche die „Adel-Srour Gebrüder“ und Freunde in Deutschland beten? Terrorgelistete Al-Kaida-Führer und Konsorten?

Die Empfehleung des Alsdorfer Zabadani-Syrers zu Al-Kaida-Mhaisni-Video:

Und wen wundert es, der Al-Kaidaliebhaber scheint verwandt zu sein mit „Adel Srour“, er nennt sich „Abdel Hamis Srour“:

In „Abdel Hamid Srours“ Freundschaftsliste über 816 „Freunde“, manche ebenfalls mit „Saddam Hussein-Porträts“ als Avatar, ein Hinweis auf Al-Kaida-FB-Nutzer. Es ist egal bei welchem der „Srours“, ob Adel oder Abdel-Hamid“ man in die Freundschaftslisten schaut, man landet immer in den Netzwerken der Terroristen welche auch Al-Kaida-IS-Banner auf ihren Seiten zeigen und deutlich auch ihre Symphatie für den „IS“ bekunden. Ich denke nicht man könnte sich damit herausreden dass man die deutschen Geflogenheiten nicht kennt was die Terrorismus-Terroristenverherrlichung angeht, auch wenn die Massenmedien deutlich bekunden dass sie selbst alle Terroristenfraktionen beschönigen für gewollten Regime-Change in Syrien.

Natürlich könnte man sagen, die „Merkel-Jungs“ haben aus Heimatverbundenheit diese Ansammlung von Terroristen in ihrem „sozialen“Netzwerk, aber man findet auch „Zabadanis“ in Deutschland welche eben keine Terroristen noch Interesse an Bewaffneten in ihren Seiten zeigen, wie z.B. bei einem nun Münchner, noch diese verbal unterstützen. Es geht also auch ganz anders. Allerdings in Magdeburg dürften ebenfalls Zabadani-Terroristen-Unterstützer sitzen welche ihre Historie bei FB gezielt gereinigt haben, auffällig auch hier die großen Lücken. :.https://www.facebook.com/manaf.sy.39?pnref=story

Ein Video welches ich gestern schon zeigen wollte ist ein Drohnenvideo der Armee welches kurz das beschädigte Gebäude der „Ayn Fidjeh“-Quelle zeigt. Inzwischen sind „zwei“ kleinere Löcher in der Decke des Gebäudes hinzugekommen seit dem 25.12.2016, ich vermute Granaten durch die Terroristen eingesetzt, wobei eines der „Löcher“ ein geöffnetes Dachfenster, eine Dachluke sein könnte . Ich habe die Bilder noch einmal verglichen, nein es sind keine neuen Löcher seit dem 25.12. hinzugekommen.

Gebäude, welche der Terroristen-Befürworter und Kriegsgewinnler „Bellingcrap“ als zerstört angab in seinem, die „die Armee ist Schuld-Geschwurbel“, obwohl er sich doch auch als Video-Experte ausgab und in Wirklichkeit keine Ahnung hat, noch nicht einmal von Perspektiven noch vom „Räumlichen sehen“ sind eindeutig noch ganz.

In einem Terroristenvideo von der „Ayn Al Fidjeh“-Quelle, veröffentlicht am 08.01.2017 bei der in Washington DC beheimaten Terror-Verbreiter „News Agentur“ „Step News Agency“, zeigt, dass sich wieder Wasser in den zuvor von Terroristen trockengelegten Sammelbecken sammelte.

Und wenn man diese Video vergleicht mit einem der Videos wo die Terroristen dafür sorgten, dass der Zulauf zu den Wasserbecken versiegte und das Wasser durch geöffnete Schleusen komplett abfloss, das nun der Wasserstand erneut so hoch ist wie beim Normalpegel!

Wasserstand, der Pegel wieder auf normal.

Zum Vergleich, die Wasserstandslinien für Normalbefüllung leicht gelblichbraun an den Beckenrändern noch zu erkennen nachdem die Terroristen dafür sorgten das der Zufluss von Quellwasser versiegte und durch gezielt geöffnete Schleusen sich die Becken leerten. Die ganze Farce wurde gleichgeschaltet durch sämtliche Medien durchgehechelt, einschließlich der Tagesschau mit dem Propagandisten „Carsten Kühntopp“…

Die Pegellinien klar noch zu erkennen nachdem die Terroristen die Ayn al Fidjeh-Quelle sabotierten und die eigenen Kriegsverbrechen der Armee unterschoben:

In einem vorherigen Einträge schrieb ich bereits, dass das Fundament der Quelle keineswegs beschädigt wurde, dass auch das Wasser nicht im Boden der Quellensammelbecken verschwand so wie die Terroristen es behaupteten um zu erklären, nur mit „Bunkerblaster -oder Barrelbomben“ sei es überhaupt möglich gewesen das Wasser versiegen zu lassen, die Fundamente der Quelle zu beschädigen, und dass sei nur durch den Einsatz der Luftwaffe möglich gewesen.

Nun wiederlegen sie ihre eigenen Lügen und zeigen ihre Willkür, Millionen Menschen dursten zu lassen und diese wissentlich und mit voller Absicht Krankenheiten auszusetzen durch verunreinigtes Wasser. Das was unsere Medien als „Aufständische“ oder „Rebellen“ bezeichnen sind Kriminelle, sie sind Terroristen, sie sind Kriegsverbrecher, mit und ohne Al-Kaida-Zugehörigkeit, es gibt keinen Unterschied egal welches Banner sie in den Wind hängen. Es wird Zeit dass die Tränen der Journallie für die Mörderbanden endlich versiegen, aber sie werden sie je nach Gelegenheit „willkürlich“ wieder hervorquetschen, so wie die Schwerstverbrecher im Wadi Barada-Gebiet mit dem Wasser der Quelle umspringen.

Was die Terroristen aber auch mit deisem Video verdeutlichen ist, sie könnten immer noch ihre Drohungen wahr machen und alles mit zig-Tonnen von Sprengstoff kurz und kleinbomben, zu pulverisieren so dass von dem einstigen römischen Tempel und der Quelle nichts mehr übrigbleibt und es Wochen und Monate dauern könnte die Millionenstadt Damaskus wieder mit sauberen Wasser zu versorgen.

Und das bedeutet auch, dass die Terroristen in der Lage sind, die Wasserversorgung trotz Trümmern von der Decke wieder herstellen zu können. Hahn auf oder Hahn zu je nach ihrer Willkür! Das heisst, diese Terroristen welche das Wasser für Millionen Menschen in „Geiselhaft“ haben, könnten die Wasserversorgung für sechs Millionen Menschen ohne weiteres wieder herstellen. Sie brauchen weder das von ihnen verlangte technische Personal von der UNO noch vom Internationalen Roten Kreuz oder technischem Hilfswerk. Die UNO-Mitarbeiter und das Internationale Rote Kreuz sollten nur als menschliche Schutzschirme für Al-Kaida und sonstige Kriegsverbrecher gelten. Alles was seit der Deckensprengung, seit der Trockenlegung der Wasserversorgung am 25.12.2016 geschah, die gezielte Austrockung von Millionen von Menschen, die Gefährdung der Bewohner von Damaskus und Umland mit Krankenheiten durch verunreinigtes Wasser, eines der größten Kriegsverbrechen in der letzten Zeit in Syrien durch FSA-Al-Kaida-Terroristen verursacht und künslich auf Tage und Wochen verlängert, müsste überhaupt nicht sein, aber die Terroristen sorgen gezeiltt dafür, das es so bleibt und die Massenmedien klatschen den Verbrechern dabei noch Beifall und verlangen eine Zugabe.

Ein Video aus Sicht der Terroristen im Bardai Tal, vermutlich „Ayn al Fidjeh“ zeigt die aussichtslose Lage der Mörerbanden welche sämtliche Banner schwenken, ob ISIS. Al-Kaida, FSA , je nach Propagandalage. Auch scheinen si mit ihrer Zählung dducheinandergeraten zu sein, andere sprechen vom 13 Tag der Bombardierung durch die Luftwaffe, dieser Kanla spricht vom 19 Tag. Aber mit Wahrheiten hatten die Terroristen es noch nie. -Wenn man sich den Ort anschaut auf Karten, dann ist er doch ziemlich klein. Die Armee hätte den Ort schon längst zerbomben können wenn ihnen denn daran gelegen wäre. Es zeigt nur wieder wie die Armee versucht so viel wie möglich zu schonen, zu erhalten.

غارات الطيران الحربي لليوم التاسع عشر على وادي بردى | 8 يناير 2017م

Per translator: „Warplanes of the day nineteenth raids on Wadi Barada | January 8, 2017″

Nun stellt sich die Frage ob die Terroristen die dicken Wasserrohrleitungen gesprengt haben so dass kein Wasser nach Damaskus gelangen kann. Es gab im Dezember 2015 bereits Auseinandersetzungen welche Rohre zur Reparatur eingesetzt werden dürfen um das Wasser nicht zu verschmutzen. In älteren Videos konnte man die blauen Spezialrohre der Regierungswasserbehörden sehen, während die Terroristen andere Rohre welche den Hygene-Vorschriften nicht entsprechen zur Instandsetzung nehmen wollten nachdem durch Terroristen-IDE´s eine der Leitungen unter einer Strasse im Barada-Tal gesprengt wurden.

„Falsche Rohre“ Dez.2015:

Eines der Fotos von den Barada-Tal-Terroristen vom 27.12.2016: Auf der FB-Seite findet sich auch das Foto des triumphierenden Terroristen in der demolierten Quelle. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227624407683537&set=a.125093611269951.1073741828.100013079381274&type=3&theater..

Seite „Laith Yousuf„: ليث يوسف

Anmerkung in eigener Sache und in der Hauptsache von Syrien.

Es stehen bisher noch unbestätigte Meldungen, Gerüchte im Raum, dass jemand versucht meinen Blog löschen zu lassen. Ich bitte alle, die mein riesiges Archiv von mehreren Tausend Tagebucheinträgen kennen, die intensive Arbeit vieler Jahre, die Suche nach Gerechtigkeit, wenn man so will mein „Kunstvermächtnis als letztes Projekt“, diese Einträge zu spiegeln, zu kopieren und zu veröffentlichen. Auf meine „Katzenbilder“ gibt es kein Copyright. Lasst die Tausenden von dokumentierten Verbrechen nicht verschwinden nur weil sich eine bisher anonyme „Dame“ vermutlich angepisst nicht richtig gewürdigt in ihrer vermutlichen Kriegsverbrecherunterstützung im Punkte Syrien fühlt. Getroffene Hunde bellen, heißt es, manche können auch beißen…Lasst uns zurückbeißen bevor man dem Falschen einen Maulkorb anlegt oder ihn einzuschläfern sucht.

Ich habe gerade nachgeschaut was „Adel Srour“ heute noch so veröffentlicht hat während ich geschrieben und eingesammelt habet, da findet sich dann auch ein Statement einees neuen Terroristenzusammenschlusses, welches ich ebenfalls in den letzten Tagen gezeigt hatte. Duamair-Terroristen zusammen mit Al-Kaida. Eine Gruppierung welche primitivste Racheakte ohne Ende ankündigte.

Ich frage mich eneut, was dieser „Adel Srour“ und sein Gefolge überhaupt in Deutschland will?

Was soll dass heißen:“

يااارب نصرك ياا منتقم ياا الله … Yạạạrb Sieg, rachsüchtig, Gott…“ ???? Was will er in Deutschland, er scheint voll auf der Linie von Gewalt, Terror und Terrorismus zu stehen. Von seiner Sorte gibt es einige aus dem Barada Tal querbeet in Deutschland verstreut, Aachen, Berlin, Hamburg, Würzburg, Schweinfurt, München, Kassel …. Ihre Gewaltbefürwortung halte ich nicht für vertretbar und auch nicht für Grundgesetz konform. Bei einigen sieht man genau wie die zusammengelogene Propaganda der Medienterroristen Früchte getragen haben und wie diese unrecherchiert nachgeplappert wird. Aufällig auch die vielen Terroristenunterstützer -Frauen in Deutschland bei FB, in Syrien hatten sie bei FB nichts zu melden, dafür haben die Terroristen-Machos gesorgt. In Deutschland tragen sie die ganzen Terroristen-Kampangen weiter, wie auch die über Wadi Barada:

Bei der Suche bin ich noch auf einen weiteren Verwandten des „Srour-Clans“ gestossen in Dresden: .https://www.facebook.com/mohammad.srour.3950?fref=ufi welcher ebenfalls seine FB-Seite gereinigt haben muß, was natürlich die Frage nach sich zieht warum er soviel löschte. .https://www.facebook.com/mohammad.srour.3950/friends?pnref=lhc

Und „Abdel Hamid Srour“ hat noch eine weitere FB-Seite, vernutlich gibt es bei allen noch weitere Seiten: .https://www.facebook.com/abdalhamed.srror

Und wenn man sieht das diese neue Terroristen-Formation, deren Statement „Adel Srour“ „verbreitet, ganz sicher mit dem „IS“ zusammenarbeitet und der Millionenstadt Damaskus zusammen mit dem IS den Gashahn zudrehte, gleichzeitig zu der Zerstörung der Wasserversorgung von sechs Millionen von Menschen.



Mehrfach zeigte ich bereits in den vorherigen Einträgen, dass im Barada-Tal auch der IS herrscht!

„Cutting gas pipeline in the eastern region Qalmoun

Joint defense alliance of Damascus and its countryside“

قطع خط الغاز في منطقة القلمون الشرقي

Siehe hier, das Video des IS, mit offiziellem IS-Logo:

Hier filmen sich die Terroristen bei der Zerstörung der Erdgas-Fabrik, welche auch die #Syrien-Hauptstadt mit Koch- und Heiz-Gas versorg pic.twitter.com/zoUSHev7qQ — 〠 Dominic H 〠 (@domihol) January 9, 2017

Sie alle welche auf dieser Wadi Barada-Grafik vertreten sind, links unten in der Ecke, kooperieren mit dem Faschisten-Takfiri Gebilde des „Islamischen Staat“: „Jaish al Islam“, „Ahrar al Sham“, „ktybt al frat“ , „Sham liberation army“:

Interessanterweise ist einer der Al-Kaida-Mhaisni-Kumpane aus Idlib der Sprecher dieser Terroristenallianz von Damaskus. Da ist es ganz klar das der saudische Al-Kaida-Chef dahinter steckt. Auch wenn dieser Sprecher hier, der Sängerkommandeur welcher sich gerne mit kleinen Jungs umgibt, von der Ahrar al Sham ist, welche von deutschen Richtern ebenfalls als Terroristen-Organisation gesehen wird, gegründet von einem irakischen Al-Kaida-Veteranen. Über diesen „Sprecher“ welcher zum Al-Kaida-Bündnis Jaish al Fatah gehört, habe ich einiges zusammengesammelt, er ist ein absoluter Verbrecher, ein Massenmörder welcher auch zusammen mit „Sheikh Abdullah al Mhaisni“ in Kassab massenmordete wo unzählige Kehlen durchschnitten und Köpfe abgesäbelt wurden.

Text beim Video mit „Dr. Abdel Moneim Zinedine“, dem Massenmörder von Kassab, Idlib city, Jisr ash Shougur, Aleppo-Handarat Mallah Front…, Khan Tuman-Front-Latakia-Turmenen Berge, …ein enger Freund von Mhaisni, sein Handlanger!

الدكتور #عبدالمنعم_زين_الدين المنسق والناطق باسم التحالف الدفاعي المشترك للمناطق المحاصرة في دمشق وريفها: يوضح ما هو التحالف ويُجيب على التساؤلات التالية:

1- متى بدأ التحالف؟ ولماذا أعلن الآن؟

2- ما هي أهدافه؟

3- من يمثل البلدات في التحالف؟

4- ما موقع الغوطة الشرقية منه؟

5- هل هناك امكانية لدخول بلدات اخرى فيه؟ وهل تم التواصل مع جنوب العاصمة؟ ولماذا لم تدخل في التحالف؟ #وادي_برى

Dr # Abdalmnam_zan_din coordinator and spokesman for the joint defense alliance of the besieged areas in Damascus and its countryside: explains what is the coalition and answer the following questions:

1. When an alliance? And why announce now?

2. What are the goals?

3. It represents towns in the coalition?

4. What the Eastern Ghouta him site?

5. Is there a possibility of entering other towns where? Was the communication with the south of the capital? Why did not intervene in the coalition?

# Valley Barada“

Mehr über diesen Terroristen: Hier mit dem terrorgelisteten Al-Kaida Terroristen „Sheikh Abdullah al Mhaisni“ in Idlib city März 2015:

Hier mit dem Al-Kaida „Sheik Abdullah al Mhaisni“ am Meer bei Latakia-Samra Kassab:

Das Video mit dem Kriegsverbrecher Dr. Abdel Moneim Zinedine. Auch er unter falscher FSA-Flagge als Ahrar al Sham-Terroristenkommandeur und enger Vertrauter von Jabhat al Nusra Chef Mhaisni.



Interessant dass nun auch von Idlib aus der Terrorismus gegen Damaskus koordiniert und geführt wird, dahinter steckt Jabhat al Nusra Mhaisni und seine Drahtzieher und Geldgeber aus der NATO-Türkei und den GCC-Staaten. Das Jabhat al Nusra in den Provinzen Hama, Latakia, Idlib bereits beste Verbindungen zum „IS“ haben zeigen sie mit ihrer Zusammenarbeit mit der Jund al Aqsa, welche von internatinalen Al-Qaeda-Veteranen geführt werden.

Mit IS-Banner im Wadi Barada:

Sie arbeiten über Homs auch mit den Israel-Al-kaida-IS-Terroristen vom Golan-Quneitra-Daraa zusammen, den „Saif al Sham“ al furq-Terroristen, welche wie die „Jesus-brigaden“ vom CIA bewaffnet wurden mit unzähligen US made-BGM-71-TOW-Rakten.

Die gleiche Bande mit Al-Kaida-IS-Banner im Oktober 2016:

Sie haben schon immer mit allen Al-Kaida-fraktionen zusammen kooperiert. Nun auch schon länger mit dem „IS“. Im Wadi Barada gibt es eindeutig IS-Faschisten-Milizen!

ضمير مباشر – التحالف الدفاعي المشترك قطاع القلمون الشرقي يستهدف مطار الضمير العسكري ومطار الناصرية

„Direct conscience – joint defense alliance eastern sector Qalmoun targeting military conscience (Dummaiyr) Airport and Nasiriyah„

Diese mit IS-kooperierenden Mörderbanden haben die technischen Teams aus Damaskus welche die Wasserleitungen reparieren sollten attackiert:

Bisher hatte ich ein Foto nur auf einer Pro-Syrien-Seite gefunden, wobei es keine Quellenangabe für die Herkunft gab. Das Foto zeigte einen triumphierenden Terroristen auf den Trümmern in der Ayn al Fidjeh-Quelle. Nun habe ich vermutlich ein Original bei den Terroristen gefunden, an Hand der Vergrößerbarkeit zu schließen.

Er und seine Kumpane werden als Helden bezeichnet. .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227624407683537&set=a.125093611269951.1073741828.100013079381274&type=3&theater

Hier einer der seltsamen „FSA“-Terroristenbanden aus dem Wadi Barada, welche eine Al-Kaida-IS-Fahne schwenken. Er hat ein paar Fotos von dem „verlausten“ Guru, welcher wohl schon ins Gras gebissen haben muß, der Hochlader schreibt in etwa, die Besten gehen zuerst. Die „Beschützer“ der Wasserversorgung der Millionenstadt Damskus, für welche sich die Tagesschaupresstituierten so ins Zeug legen.

Mit IS-Banner auch zu sehen unter falscher FSA-Flagge bekannter…

Die Symbole und das Banner dieser Terroristen, welche alles andere als „FSA“ sind. .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165139023823820&set=pb.100009831695758.-2207520000.1483950667.&type=3&theater

.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165139023823820&set=pb.100009831695758.-2207520000.1483950667.&type=3&theater

Irakisch Al-Kaida, bzw „IS“- Banner:

„Mohammed Abu Khaled محمد ابو خالد“

Die stolzten Terroristenväter Wadi Barada: .https://www.facebook.com/profile.php?id=100009675397272&sk=photos&pnref=lhc

