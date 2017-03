Palmyra erneut befreit #Syria Fortsetzung #Tadmur

Eingesammelte Videos über Palmyra:

Syria War video today March 5 (?), 2017

Mit der Journalistin Lizzi Phelan, von welcher sich unsere feige, korrupte und zutiefst verlogene öffentlich-rechtliche Journallie eine gute Scheibe abschneiden könnte!

https://twitter.com/LizziePhelan

„‚ISIS defeated here, but still inflict huge damage‘: RT’s Lizzie Phelan from Palmyra battleground“

„RT’s crew has travelled to the mountains overlooking Palmyra – where the battle for the iconic Syrian city was decided – and witnessed scores of Islamic State fighter’s bodies and burning oil and gas fields set alight by the retreating terrorists. “

https://www.rt.com/news/379456-isis-palmyra-syria-gas-fire/

Kanal der von Lizzie erwähnten „Isis hunters“ .https://twitter.com/ISIS_Hunters

Sad 2 witness Syria's resources up in smoke by #ISIS sabotage. proud my bad ass colleagues & I made this coverage happen out in the desert! https://t.co/JAYr85zuyn — Lizzie Phelan (@LizziePhelan) March 4, 2017

Statt ständiger westlicher Russlandhetze russische Reporter mit der Wahrheit über Syrien. Unsere Medien stehen immer noch auf Seiten von Terror, Terrorismus und Terroristen, einschließlich Al-Kaida.

.https://www.youtube.com/watch?v=w9j8rulNqlc

.https://www.youtube.com/watch?v=lkoQf9OMolc

Weiterhin werden Minen in Palmyra entschärft: .https://www.youtube.com/watch?v=yscS5-l0KsM

„Syria War 2017 – LIVE from Palmyra after Syrian Arab Army recaptures city from IS“



3 Stunden-Video:

.https://www.youtube.com/watch?v=TgxdauDh264

Gratulation an die syrischen Landesverteidiger von 2016: Syrian Arab Army promo video ( 2016 ) 🙂

Eingesammeltes aus und über Syrien:

Proteste gegenn die Jabhat al Nusra, Fateh al Sham, Jaish al Fatah, Turlish Islamic Party Al-Kaida und Jund al Aqsa nahestehende, kriminelle, mörderische Propagandaorganisation „White helmets“:

.https://www.youtube.com/watch?v=Gest6pbB2dw

Oscar winners in their al-Qaeda headquarters waiting for new acts! The slogan in the circle is that of al-Qaeda everywhere in the world! pic.twitter.com/ocDjGP1BL3 — Fares Shehabi (@ShehabiFares) March 4, 2017

Tote White helmet-Kumpane, da hätte man den Oscar gleich an Al-Kaida verleihen können!:

Some of the innocent kids that Syrian army barrels killed & Oscar winners White Helmets could not save! pic.twitter.com/4AGLdPoIBx — Fares Shehabi (@ShehabiFares) March 3, 2017

#WhiteHelmets Liveleak website moderators delete videos revealing Saudi and Gulf State terrorist support actions in Syria pic.twitter.com/m5RM5Q6EaY — WhiteHelmetsExposed (@WhiteHelmetsEXP) March 2, 2017

Der bei Latakia/Idlib in Not geratene Pilot, welcher seine Maschine über einem Acker in der Türkei runterbrachte damit ihm die türkischen Allierten wie Al-Kaida-FSA -Graue Wölfe-Faschisten nicht die Kehle durchschneidet oder ihn sonstwie ermordet, wurde von den türkischen Erdogan-„Schergen“ aufgegriffen und nach internationalem Recht ins Krankenhaus gebracht, was ihm das Leben gerettet hat. Fotoslinks folgen.

“

Veröffentlicht am 04.03.2017

A military aircraft, which is believed to belong to the Syrian army, crashed on the Syria-Turkey border, near Hatay on Saturday, after the pilot allegedly ejected from the jet. The incident reportedly occurred between Hatay on the Turkish side, and Idlib province on the Syrian, the exact location is not known.“ via Rupptly-TV-youtube-Videotext-Quelle:

Fotos siehe Link almasdarnews:

https://www.almasdarnews.com/article/first-pictures-syrian-pilot-safely-ejected-turkey-crashing-jet-emerge/

.https://twitter.com/sayed_ridha/status/838083239373762560

Turks find crash site of Syrian warplane pic.twitter.com/rWsTbeZOwa — Hassan Ridha (@sayed_ridha) March 4, 2017

Breaking: #Syrian Jet Mig-21 crashed in #Hatay Province inside #Turkish lands, Pilot ejected before the crash, Jet had Engine failure pic.twitter.com/4KVJS6hVtJ — Ibrahim Joudeh (@Ibra_Joudeh) March 4, 2017

Türkische allierte Kriegsverbrecher und Terroristen der „SDF“ mißhandeln und ermorden syrische Landesverteidiger:

„Turkey-backed FSA displaying typical Turk forces behavior-mishandling 4 captured SAA fighters-1 other was killed“

https://www.almasdarnews.com/article/video-four-syrian-army-soldiers-captured-turkish-led-forces-rural-aleppo/

Turkey-backed FSA displaying typical Turk forces behavior-mishandling 4 captured SAA fighters-1 other was killedpic.twitter.com/QR5JuTByGN — Mare (@nighttides) March 3, 2017

Immer wieder sieht man türkische Graue Wölfe-Faschisten illegal und absolut verbrecherisch in Syrien. Sie mordern wie Al-Kaida und IS und FSA zusammen, sogenannte „demokratische Kräfte“. Kriegsverbrecher durch und durch, weiterhin unterstützt durch den Terroristenfreund Erdogan. Unter dem Propaganda-Vorwand, die YPG -Kämpfer seien in Wirklichkeit PKK-Mitglieder fallen die türkischen Kriminellen und Schwerstverbrecher in Syrien ein, weiterhin bewaffnet auch durch NATO-Kriegsverbrecherstaaten, noch immer mit US-made BGM-TOW-Raketen unterwegs. :

Police and Gendarmerie special forces seen in #Turkey-controlled #Syrian city Azaz. They were spearheading urban operations vs PKK in Turkey pic.twitter.com/6n5tnfwSGu — Ali Özkök (@A_Ozkok) March 4, 2017