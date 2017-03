#Palmyra II. #Tadmur #Syrien #Syria #Painting #Gemälde Eindrücke #Impression #Art #Ausstellung #Exibition

Entstehung- Entwicklungschritte- Finish offen.

Maße 230 cm x 100 cm Acryl-Kreide Mischtechnik

Das Laden dauert eine Weile…

Zum Vergrößern der Bilder die Links in neuem Tab öffen

Weitere Entwicklungsschritte … wird fortgesetzt bis das Palmyragemälde fertig ist. Durch meine Krebserkrankung habe ich wenig Kraft und brauch ewig Zeit und viele Pausen, leider…Das Bild ist vorwiegend noch im „Entwicklungszustand“, mir graut bereits jetzt vor dem vielen Kleinkram…

Von hier zu….

… MSM Massenmedien auf der Seite von Schwerstverbrechern in Syrien, so wie bei Libyen zuvor.

Mit ARD, ZDF, …BILD, die Zeit, die Welt, FAZ, sitzen Sie in immer in der ersten Reihe in Komplizenschaft mit Kriegsverbrechern, ob ISIS, FSA oder Al Kaida oder Massenmedien, sie sind alle gleich…

wird ergänzt

Wenn ich so an die letzten Wahlkampfveranstaltungen von Sultan Erdogan denke, ich meine damit unter anderem die armenischen Orte bei Kasab in Syrien, ein syrisches Flugzeug abgeschossen über syrischem Gebiet bei Latakia, jede Menge abgeschnittene Köpfe, durchschnittene Kehlen, aktive Militärhilfe für Al-Kaida, Junud al Sham, Turkish Islamic Party, ISIS, Turkistan-Terroristen und wie die vom türkischen Regime unterstützten Kehlendurchschneider und angeworbenen Söldner noch so heißen, sie wechseln ihr Flaggen und Bündnisnamen je nachdem von wem der aktuelle Propagandawind gesteuert wird. Je mehr negative Presse, desto mehr Anhänger hat der „Diktator Erdowahn“ hinter sich stehen, die ideale Wahlkampfhilfe für Fanatiker, welche Terrorismus in Syrien schüren, Al-Kaida-FSA. ISIS, TIP, Turkistan-Brigaden etc. unterstützen, finanzieren, bewaffnen und dann heuchlerisch von Terrorismus durch die YPG schwafeln und sich beschweren, die westlichen Staaten würden die PKK unterstützen…

Quelle: #Palmyra II. #Tadmur #Syrien #Syria #Painting #Gemälde Eindrücke #Impression #Art #Ausstellung #Exibition