Palmyra III. #Tadmur #Syrien #Syria #Painting #Gemälde #KaiGniffke… #Impression #Art #Ausstellung #Exibition

Entstehung- Entwicklungschritte- Finish offen.

Maße 230 cm x 100 cm Acryl-Kreide Mischtechnik

Das Laden dauert eine Weile…zum Vergrößern auf die Bilder gehen und in neuen Tabs öffnen…

Auf ein Neues, so weit bin ich heute gekommen, ein Ausschnitt mit den doppelten „Kais“, aka Diekmann und Gniffke…

Inzwischen befinden sich mehr als 120 Figuren auf dem Bild, einschließlich Geköpfter, mit der Tendenz zu mehr Menschen auf dem kleinen Bild. Was niemanden auffällt ist, wie ständig neue Striche hinzukommen, immer wieder werden Kleingkeiten ergänzt oder überarbeitet, dies fällt einem Laien kaum auf. Eigentlich könnte man ein Quiz daraus machen, was ist neu hinzugekommen, wer findet die meisten Unterschiede, wer bringt die Fotos in die richtige Reihenfolge… Aber es ist ein sehr ernstes Thema, für Quizveranstaltungen nicht geeignet, nicht den Opfern „demokratischer“ Geopolitik angemessen, die Täter „Demokraten“, welche ohne mit der Wimper zu zucken über Hunderttausende von Leichen gehen, ja auch über Millionen wenn man die letzten Kriege miteinbezieht, Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Mali, Ukraine, Jemen,…, und die gleichzeitig behaupten die Menschenrechte und das Völkerrecht zu bewahren…. Und überall hat das Merkelregime und ihre Koalitionsvasallen die schmutzigen Finger mit drin. Die Grünen haben es vorgemacht, sie haben die Friedenbewegung übernommen und gründlichst gecrasht um zu einer der schlimmsten Kriegstreiberparteien zu werden welche voller Lobes über die Neonazibewegung in der Ukraine sind und sich an die Seite von Alt und Neu-Faschisten gestellt haben. … Statt die Antifaschisten zu unterstützen gibt es eine Verlängerung der Sanktionen gegen Russland. In der Ukraine mehren sich die Fackelaufmärsche, die SS/SA ist wieder auferstanden und gelangt zur neuen Blüte, dank Großeuropa, wo sich Merkel als selbstherrliche Sprecherin emporgeschwungen hat, im Donbass werden Menschen durch Neonazis ermordet…Wahrscheinlich würde Julius Streicher inzwischen ebenfalls für den Grimmepreis nominiert werden, die Erben nehmen ihn dankbar und jubelnd an…

Nein zuFaschismus, nein zu deren Unterstützern!

Zurück zum Bild, ich habe schon angekündigt es muß eine Serie werden, warum? Vielleicht hilft dieses Video weiter um zu verstehen:

.https://www.youtube.com/watch?v=pNE2VxYYzCE

Leider laden sich die Bilder nur langsam, ich hoffe euer Browser bricht nicht zusammen wie meiner…

Die westlichen Menschenrechtszertreter nehmen immer mehr Gestalt an, nur eine minimale Auswahl, die Leinwand ist einfach zu klein für die ganzen Kriegspropagandisten und „Rebellen“-Komplizen, ob von der ZEIT, der WELT, vom SPIEGEL, der TAZ, Tagesspiegel, BBC, CNN, DW, ZDF, WDR, SWR, ARTE, …:

Kai Diekmann, Bildzeitung:

Kai Gniffke, ARD…: Öffentlich-unrechtliche Kriegspropaganda-Massenmedien, die Wahrheitsverdreher schlechthin was Syrien oder Libyen, die Ukraine, etc. angeht. Ungeschlagen in der Verbreitung von Hetze und Fake-News:



Mehr Kindersoldaten, mehr Kanonenfutter. Al-Kaida in Idlib und FSA in Damaskus, Daraa, etc., handhaben es ebenso…

Ausschnitt: Rumpelstilzchen soll sich aus Wut ob seiner Entlarvung selbst in Stücke gerissen haben:

„Jihadi-Kai“ im Doppelpack:

usw.

Wie man sehen kann sind noch einige Flächen offen, welche in meinem Kopf schon lange Gestalt und Form angenommen haben.

Die Zuschauerränge könnte man noch besetzen mit Leuten wie Josef Joffe, Sydow, Mettelsiefen, Schwenck, Kühntopp, Aders, Steffe, Armbrüster, Leidhold, Durm. Atai, Saoub, …. Merkel, Obomba, Hollande, Cameron, Steimeier, Gabriel, Erdowahn, Buchholz,… es gibt Unmengen von „hohen und niedrigen“ Claqueren, die sich durch kein noch so abartiges Verbrechen von ihren Regime-Change-Plänen abbringen lassen….

Hinzugekommen sind Kinder, Kriegspropagandisten, Schriftzüge, eine palästinensische Fahne…

Ich betrachte meine Blogs als ein mehrjähriges Kunstprojekt, ich denke ein Jahrzehnt habe ich bereits erreicht. Genauso habe ich erreicht, dass mir immer wieder mit Löschung gedroht wird. Dass die Kunst, welche nicht in den staatlich genehmigten Kulturbetrieb passt, zensiert wird ist nicht neu. So wie es aussieht habe ich einen weiteren Oberarzt als neuen Fan gewonnen, er versteht nicht warum etablierte Galerien sich nicht an meine Bilder heran wagen. …

Eine Ergänzung zu den Weisshelm Hauptquartieren, nach meiner Meinung in der Provinz Idlib, Umgebung Sarmin, Saraqeb, Kafr Nabel (Kafranbel). Die Wandbilder, die Graffities sprechen eine eindeutige Sprache über die Oscar-Preisträger. Al-Kaida heimst immer mehr Preis ein, ob Menschenrechtspreise, Pressepreise, etc… Und werden sie von der syrischen oder russischen Luftwaffe bombardiert in ihrem Al-Kaida-Hauptquartier, dann heulen HRW und Amnesty International ganz laut auf…Wenn die Schützlinge reihenweise bestialische Gefangene umbringen, ja dann schweigen die sogenannten Menschenrechtsorganisationen.

Die Oscar-Preisverleihung an die Weisshelmterroristen einfach nur noch grotesk. Das gleiche gilt für sogenannte Journalistenpreise welche an Al-Kaida–Sprachrohre und Kriegsverbrecher verliehen werden wie z.B. an Hadi al Abdallah… oder auch an deutsche „Journalisten“ und westliche Propaganda-Agenten.

Quelques images que j'ai prises hier, une autre perspective sur les casques blancs et la guerre #lies #Alep #Aleppo

Wie schön, Aleppo ohne Terroristen:

The Syrian people dance in the face of imperialism. Old man doing traditional dance in liberated #Aleppo, #Syria.

Fortsetzung folgt…

