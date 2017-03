#Hama. Neuste Al-Kaida-Offensive von Nachrichtenagenturen als „Rebellen“ verharmlost محردة# #حماة#

Eingesammeltes Arbeitspapier, wird ergänzt, verbessert-fortgeführt

Hama

Seit über einer Woche ist mein Telefon-Vertragspartner nicht in der Lage das Internet, noch die Telefonverbindung wieder herzustellen. Daher kann ich leider nicht die Terroristenoffensive in der Provinz Hama mit Videos begleiten, da diese übers Handy zuviele Daten fressen und unbezahlbar sind. Wie üblich wird Al-Kaida von den Nachrichtenagenturen wieder als „Rebellen“ verharmlost!

According to the colonial media, #NATO-backed #AlQaeda terrorists in #Syria, from any part of the world, can be "Syrian rebels". pic.twitter.com/31phaaevfU — tim anderson (@timand2037) March 21, 2017

A "moderate rebel" blew himself up moderately in #Hama.

The revolution is alive. #Syria pic.twitter.com/MEbsT9orU5 — H e b a (@HKX07) March 21, 2017

Die Terroristenbeschöniger-Agentur „Reuter“ bezeichnet Selbstmordattentäter als „rebels“ und unterstützt damit Al-Kaida!

Al-Kaida-Kanal Youtube. Die Reuter-Faschisten sind Sektierer und wollen die „Schiitenhochburg“ Hama sprengen…

هيئة تحرير الشام | معركة #قل_اعملوا الاستشهادي الذي نسف حصون الروافض في ريف حماة الشمالي

.https://www.youtube.com/watch?v=nH24NsE6pxg

Egyptian terrorist Abo AlOla Abed Rabo, killed by #SAA in the vicinity of Souran in the northern countryside of #Hama #Syria — maytham (@maytham956) March 22, 2017

Massive reinforcements from #SAA and allies arrived to #Hama in order to absorb the terrorists' offensive on #SAA's locations — maytham (@maytham956) March 22, 2017

2nd #AlQaeda Suicide Bomber who conducted the suicide attack in Souran in #Hama

Abo Zar AlTourki from #Turkey!… https://t.co/6gwZqnd7Lx — maytham (@maytham956) March 22, 2017

2nd #AlQaeda Suicide Bomber who conducted the suicide attack in Souran in #Hama

Abo Zar AlTourki from #Turkey!

Great "Syrian" recolution! pic.twitter.com/7XNWuhlXza — maytham (@maytham956) March 22, 2017

Selbstmordattentäter, Terroristenkanal: Dokumentation

لحظة تنفيذ أخي وحبيبي ورفيقي ابو ذر التركي في مدينة # صوران تقبلك الله يا حبيب القلب.. فزت والله # وقل_اعملوا

Ein paar Fotos und Videos habe ich über die Offensive gesehen. Die meisten der Terroristen können kaum arabisch, es sind Turkistan-Al-Kaidas, Jabhat al Nusra international, Jund al Aqsa mit IS-Nähe und weitere Al-Kaidas und Verbündete. Eindeutig geht aus den Videos hervor dass sie wie üblich systematisch Gefangene umgebracht haben. Vermutlich wird Youtube zensieren und löschen was nur geht. Ich versuche neues Guthaben zu besorgen um wenigstens die Videos zu sichern. Die Propagandisten die üblichen Terroristen welche teilweise bereits in Aleppo die Al-kaidas und deren Verbrechen schöngelogen haben. Darunter auch der Komplize von dem Al-Kaida-Führer Sheikh abdullah al Mhaisni. Auch der Terrorist Hadi al Abdallah, welcher mit seinen Freunden vor Jahren das Qusair-National-Krankenhaus in die Luft jagte, der langjährige Begleiter des Kannibalen von Homs, der mehrfache „Pressejournalistenpreisträger (Reporter ohne Grenzen, deutsches Journalistenforum, etc), welcher ebenfalls dicke mit mit dem terrorgelisteten Al-Kaida-Führer Mhaisni ist, darf natürlich bei der Verbrechenvertuschung nicht fehlen.Diese Global Jihadisten, diese internationalen Kaukasus-Turkistan-Terroristen werden besonders von der Türkei unterstützt! Uyguren gibt es ebenfalls jede Menge, mit türkischen Visas von der Türkei nach Syrien eingeschleuste Al-Kaida-Terroristen mit Hang zu den IS-Faschisten. Wenn ich mir ansehe wie die Terroristenunterstützer-Agentur Reuter diese Kehlendurchschneider als „rebels“ deklariert, dann könnte ich ob meiner Hilflosigkeit schreien.

Terrorists united with "rebels" to push #SAA in #Hama. There are 4000 AlNusra including foreign terrorists +1500 US-Turkish-backed fighters pic.twitter.com/G6DX8eJFTT — Syria frontlines (@SyriaWarReports) March 22, 2017

Hier einige der Fotos, eindeutig wurden Gefangene, Verwundete massakriert und die Leichen geschändet. Es gibt auch Videos dazu, natürlich werden die Verbrechen nicht gezeigt, die Morde weggelassen, nur ddas ergebnis der Al-Kaida-faschisten-Invasion wird vorgeführt. Die Kriegsverbrecher und Barbaraen sind unheimlich stolz darauf. Ob Sultan Erdowahn wieder Panzer über die Idlib-Grenzen den Al-Kaidas zukommen ließ? Immer wieder taucht der Jabhat al Nusra-US-terrorgelistete saudische Al-Kaidaführer Mhaisni in der Türkei auf, er wird dort aucch gesund gehätschelt. :

Rest in Peace:

Ermordet

Der ermordete Soldat, welchen man auch in einem Video sehen kann:

Folter-Sadismus-Mord

Bei dieser Anzahl von ID-Karten lässt sich vermuten dass die Terroristen auf der überrannten Militärbasis die Schubladen geplündert haben und Fake News über die Anzahl der getöteten und ermordeten Soldaten erfunden haben.

Al-Kaidas, welche kaum arabisch sprechen mit Panzern bei ihrer Invasion:

انطلاق مجاهدي هيئة تحرير الشام نحو مواقع الجيش النصيري في النقطة 50

Und wieder wird der vorwiegend von Christen bewohnte Ort Maharda von diesen westunterstützten, bewaffneten Al-Kaidas und Kehlendurchschnidern bedroht. Der Westen schweigt und beklascht ihre Al-Kaida-Komplizen wie so üblich und heult gleichzeitig zum Jahrestag der Terroranschläge von Belgien. Gleichzeitig sieht man die Al-Kaida-Terroristen, das Bündnis „HTS“, wie sie erneut mit US-made BGM 71 TOW-raketen zusammen mit IS-naher Jund al Aqsa, die syrischen Soldaten angreifen, welche auch die christlichen Orte wie Maharda beschützen, wo die Terroristen gerade verkündeten das Kloster dort etwas außerhalb überrrannt zu haben. Aber dies wird wie üblich unter den Teppisch gekehrt, was interessiert die mörderische Journallie das Leben dieser Minderheiten. Bei den Aggressoren auch die Mörderbanden aus Khattab dabei, Khattab der Ort wo die Terroristen von längerer Zeit mehrere Familien bestialisch ermordeten und selbst den Frauen und Mädchen die Köpfe abschnitten.

Auch hier wurde mindestens ein Gefangener ermordet. Er liegt auf den Spuren welche Panzer hinterlassen haben. Massakriert von des Westens „moderaten Rebellen“: .https://www.youtube.com/watch?v=W7_yrSdvWqI

Im Video der Sprecher von Jund al Aqsa und Jabhat al Nusra aus Latminah-Halfaya-Kafarzita-Morek. Auch ihn gibt es in Videos zusammen in dicker Freundschaft mit dem US-gelisteten Oberterroristen Mhaisni, dem neuen und alten Führer von HTS, vormals Jaish al Fatah, Fatah al Sham-Jabhat al Nusra. Auch dieses Propagandasprachrohr von Al-Kaida und Co.

Er nennt sich meist „Mahmod Hamway“

Auch dieser Terrorist mit dem Mikrofon vermeidet es die Morde an Gefangenen zu zeigen. Er ist ein ständiger Begleiter von Kehlendurchschneidern, egal ob Nusra-Front, Jund al Aqsa, Turkish Islamic Party, den Ansar al Dine, den Einwandererbrigaden und wie sich die internationalen Al-Kaidas und Erdowahns Söldner noch so nennen. Darunter einige Todesschwadrone welche vom CIA als „Moderate“ bewaffnet wurden.

.https://www.youtube.com/watch?v=QmJXkbDDf88

Hier auf der Verbindungsstrecke Hama Mahardah, Al-Kaida und Co.:

Die Terroristen geben sich als FSA aus und zeigen in ihren Videos Selbstmordattentäter. Diese Terroristen werden vom NATOstaat Türkei, von UK, von Frankreich etc finanziert, bewaffnet, mit Logistik unterstützt. DIese Terrorunterstützerstaaten vergiessen gerade heftige Tränen über Belgien, London soll heute wieder einen Terroreinsatz gehabt haben mit einer toten Frau und vielen Verletzten. Was in Europa von den Heuchlern und Herrschern beweint wird, wird von ihnen seit Jahren gegen Syrien unterstützt.

.https://twitter.com/Buick6311/status/844641441066438660

بمقياس الإعلام الغربي في سورية

فان ما تم اليوم في بريطانيا

هو هجوم للمعارضة البريطانية

مثلما يقولون اليوم بالضبط عما يحدث في شوارع دمشق

😂✌️😊 pic.twitter.com/KTw6fiTgEx — نصار عريبي (@Buick6311) March 22, 2017

Des Westens „moderate Rebellen“ mit FSA-„Jaish Azza“ Tarnung als Selbstmordattentäter unterwegs, ausgerüstet von und über die Türkei, im Schutze der sogenannten „Flüchtlingslager“ an der syrisch-türkischen Grenze, welche nur so von Al-Kaida und deren Familien wimmeln. Kinder werden dort rekrutiert und traniert als weiteres Kanonenfutter, in Syrien und vermutlich auch anderswo, so wie bei den Attentaten in Europa. :

#جيش_العزة جانب من تجهيز وانطلاق مقاتلي جيش العزة نحو مواقعهم قبيل تحرير مناطق واسعة بريف حماة

.https://www.youtube.com/watch?v=Smsoi30_Gm0

Das ist internatinal Turkistan-Kaukasus-Tunesien-Al-Kaida, nicht FSA, da helfen auch nicht die FSA-Farben darüber hinweg. In weiten Teilen hatte sich die Armee bereits zurückgezogen:

„Army of pride“: .https://www.youtube.com/watch?v=ZSW8F6OgVJI



شاهدلحظات دخول مقاتلينا الى تل الصفوح وقرية المجدل ومطعم السيران واشتباكهم مع قوات النظام بشكل مباشر

جيش العزة

Translator: „Watch the moments of our fighters entering Tal El-Sufouh, Al-Majdal village, Al-Siraan restaurant and their clash with the regime forces directly

Army of pride“

Auch hier scheint die Armee bereits weg gewesen zu sein, die Terroristen bezeichnen sich selbst als Helden bei youtube. Im Video wurde mindestens einem Soldaten der Kopf abgeschnitten, ab ca Minute 3.04ff, in der Nähe des Straßenschildes welches sagt, 8km nach Mharhadeh: #جيش_العزة شاهد اروع اقتحام لأبطال جيش العزة لتلة بيجو ومعرزاف وغنائم الأبطال من عصابات الأسد

.https://www.youtube.com/watch?v=BDIu6uDKS7U

„Tour in the occupied town of Soran, now in Al-Qaeda hands“:



Al-Kaida gibt bekannt die Stadt Soran unter ihre Kontrolle gebracht zu haben: Die al-Kaida geführte Hayat Tahrir al Sham-HTS

جولة داخل بلدة صوران المحررة

Die Al-Kaida-Terroristen-Drohnenvideos zeigen wie die Stadt Soran durch die ständigen Terroristenattacken bereits zerstört wurde: .https://www.youtube.com/watch?v=zfww6isHFR0

تصوير جوي لصوران من أكبر مدن ريف حماة الشمالي بعد تحريرها على يد مقاتلي هيئة تحرير الشام

Pro-syrische Quellen berichten bereits von Massakern an Zivilisten durch Al-Kaida und Co in der Umgebung von Hama. Dies wäre nicht das erstemal das diese Terroritsen ganze Familien ausrotten und Orte ethnisch säubern. Es gibt viele Beispiele für den Blutrusch dieser Erdogan-Verbündeten. In Syrien sieht man auch jede Menge türkische Graue Wölfe-Nazis welche morden wie Al-Kaida-FSA und ISIS. Sie unterscheiden sich nicht und sind schlimmer als Tiere.

Und damit diese Verbrechen nicht ans Licht kommen, bzw nicht gezeigt und vertuscht werden, werden des Westens finanzierte Medienaktivisten, Medienterroristen von Raed Fares und die vom Mediacenter Aleppo eingesetzt. Sie bekommen für ihre gute Leistung der Verbrechensvertuschung und Täter-Opfer-Umkehr als Komplizen von Schwerstverbrechern und Al-Kaida-IS, Journalistenpreise in den Allerwertesten geblasen, auch von Deutschland.

Hier die türkische Bewaffnung der Al-Kaida-Terroristen mit Grad-Raketen, diese müssen sie Tonnenweise geliefert bekommen haben. Ein NATOland welches Al-Kaida hochrüstet und vermutlich auch weiterhin Teile von dem IS.

Diese Medienterroristen sind dafür da die Zahl der Toten der Gegner aufzublasen und alles weisszuwaschen was Kriegsverbrechen betrifft. Bisher haben die Al-Kaida geführten Todesschwadrone von etwa 40 toten Syrienverteidigern gesprochen.

مجزرة بحق المدنيين في قرية المجدل بريف حماه بينهم أطفال قامت بها المجموعات الإرهابية بعد دخولها القرية. — أسد سورية (@AsadSouria) March 22, 2017

Folter und Mord, die FSA Twittergemeinde spricht sadistisch von “ Gefangenen in den Gästehäusern der Mujahedin“

أسير عراقي من حركة النجباء في ضيافة ثوار حماه

Wieviele Geiseln, wieviele Gefangene sind in die Hand dieser Mörderbanden geraten? .https://www.youtube.com/watch?v=wZZ8ZJwyovE

Wie lange werden sie sie qüalen bis sie sie ganz umbringen?

Auch dieser Gefangene wird mit dem Tod bedroht. statt ihn wie angekündigt zu köpfen haben sie ihn mit Gewehrsalven niedergestreckt und ermordet. Nach meiner Meinung befindet er sich auf den gezeigten Terroristnfotos:



Hier der Medienterrorist Moaz al Shami wie üblich als Komplize von Al-Kaida und Co, bekannt aus dem Terroristenstall um Raed Fares aus Kafranbel-Kafr Nabel, von Westen finanziert, auch von deutschen GEZ-Gebühren über die Tagesschau-Redaktionsjournallie, wie der Kairo-Märchen-Fake-News Propagandist Volker Schwenck erzählte. Moaz, ein Aktivistenterrorist welcher mit Al-Kaida und „IS-Jund al Aqsa“ im Bett liegt genauso wie seine anderen „Radio Fresh“-Kumpane.

Hier eines der Terroristenfotos welches eindeutig Moaz al Shami, den Al-Kaida-Komplizen mit seinem „Kameramännchen“ zeigt:

Hier der terroriste und Kriegsverbrecher Hadi al Abdallah bei der Al-Kaida-Offensive in Soran. Nein, die Verbrechen zeigt der Komplize der Todesschwadrone nicht, seine Aufgabe ist die Reinwaschung von Al-Kaida und CO. Dafür trommeln auch deutsche „Journalisten“ für Spenden für das Al-Kaida-Jund al Aqsa-Sprachrohr:

Auch der Terrorist „Layla Abdel Karim“, bekannt als begeisterter Filmer von sadistischter Folter und der Massenermordung von Gefangenen von der Aleppo-Handarat-Bushkoi-Mallah-Front bekannt. Dort waren auch die sogenannten Weisshelme an den Verbrechen beteiligt. Ich bin mir sicher sie sind auch bei der Hama-Al-Kaida-Offensive involviert, es gehören ja ganz viele der Oscar-Preisträger zur Jund al Aqsa, wie die aus Sarmin-Saraqeb-Qmenas etc…, die glaubwürdigen Augenzeugen von HRW, Ai, USA-SAMS-Uossm…gehören zu Al-Kaida. Sie morden auch für Propaganda wie sie ausgiebig zeigten bei ihren erfundenen Giftgasattacken durch die Armee, und dies um eine NO-Fly-Zone zu erreichen um jeden Preis.

Der Homser Medienterrorist „ ‏Verified account @aboalhodaalhoms “ mit von der Propagandapartie. Er war beteiligt an den Morden in der aramäischen Stadt Maaloula und drehte dort viele Filmchen...Auch ein Kumpel von dem Al-Kaida-Verbrecher „Hadi Al Abdallah“, welcher Julius Streicher-Qualitäten aufweist. und dafür von deutschen „Journalisten“ geadelt wurde…

Der FSA-Komandeur lügt, wenn er in seinem Statement behauptet der christliche Ort Mahardah wäre nicht ihr Ziel. Seit Jahren wird die Stadt immer wieder von Terroristen angegriffen, mit der Ausrottung der Bewohner wurde immer wieder gedroht, es gab bereits Dutzende von umgebrachten Zivilisten in dem Ort . Das Video mit dem Statement der „FSA“, den Verbündeten der Terror-Organisation Al-Kaida-Hayat Tahrir al Sham dient ausschließlich der Propaganda des Westens. Es gibt keine moderaten Rebellen, dass hat man in x-Orten schon gesehen, einschließlich in Maaloula oder auch Ishtabraq, Maan, Khattab, etc…

Die Terroristen freuen sich auch NDF-Mitglieder der Mahardah-Verteidiger umgebracht zu haben. Gleichzeitig wird geschwafelt die vorwiegend christlich geprägten Orte seine nicht das Ziel…

Rest In Peace. einen Fluch auf die Mörder!:

مقتل أمجد صلاح العبدلله

من مرتبات الدفاع الوطني في #حماة

تم دعسه في محرده pic.twitter.com/HdSOvlTKxc — الفاعوري (@alfa30ri) March 22, 2017

Wenn man bei dieser Mahrdeh FB-Seite schaut, sind noch mehr Ortsverteidiger durch Terroristen umgekommen. .https://www.facebook.com/MahardehNN/

.https://www.facebook.com/MahardehNN/photos/a.180457608710174.42265.178635058892429/1277212005701390/?type=3

.https://twitter.com/YJ_Sham/status/844589595304099840

Die Verteidiger von Mahardeh, ich hoffe es kommen nicht so viele von ihnen um. Sie verteidigen die christlischen und anderen pro-syrischen Orte seit Jahren:

رجال الدفاع الوطني قطاع السقيلبية .. على حدود مدينة الشمس محردة حماكم الله و ردكم سالمين منصورين

دعواتكم pic.twitter.com/V8f4fbKNhd — mahmoud~abou~ali (@Syria__alassad) March 22, 2017

Bei den Al-Kaidas auch die als FSA-getarnte Todesschwadron „Jaish al Nasr“, beteiligt.

Eventuell benutzt die Armee nun Soran als Fliegenfänger. Dort gibt es schon lange keine Zivilisten mehr, alles was sich dort befindet kann durch die Luftwaffe bombardiert und ausgelöscht werden. Aus taktischen Gründen hat die Armee sich ein Stück zurückgezogen, die Luftwaffe bombardiert und dünnt die Terroristen aus.

Ich setze gleich weiter fort, leider kann ich die Unmengen an Videos nicht alle sichten da wie gesagt die Internetleitung seit mehr als einer Woche nicht mehr geht und die O…Techniker, bzw die Telekom wenig Anstalten macht ihren Fehler zu behebn.

Die Verstärkung der Armee und NDF-Ortskräfte gegen Al-Kaida und Erdowahns Söldnern:

وصول مؤازرات كبيرة لاستعادة مبادرة الهجوم للجيش العربي السوري

مع تكرار تأكيدنا بوصول النمر العيد سهيل حسن الى المطار pic.twitter.com/IbGkWj1aq9 — mahmoud~abou~ali (@Syria__alassad) March 22, 2017

Ungefähr 8 000 Terroristen sollen bei der Hama-Offensive an den Start gegangen sein.

Weitere Terroristen und Selbstmordattentäter:

سنابات الداعية ابو عمارة تاريخ 22 جمادى الاخرة 1438

Ziellos werden Orte wie Mahardeh mit ungezielten Geschossen bombardiert:

Auch der Terrorist „Omar al Sory“ , das persönliche Propagandasprachrohr von dem saudischen Terroristen Abdullah al Mhaisni anwesend bei der Al-Kaida-Offensive gegen mahardah, egal was die Terroristen sagen, sie greifen die Stadt und Umgebung massiv an. .https://twitter.com/omaralsory641

Erneut wurden Zivilisten in der Stadt Maharda umgebracht durch den Terroristengranatbeschuss:

#التغطية_مستمرة

ريف حماه

استشهاد مدني جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيي “جبهة النصرة” على مدينة محردة في ريف حماه الشمالي الغربي — raedsyrian002 (@raedsyrian002) March 22, 2017

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/48039-usa-bombardieren-hunderte-zivilisten-in/

Weitere Syrienbilder hier:

https://urs17982.wordpress.com/2016/02/05/bilder-einer-geplanten-ausstellung-ausschnitte-syrien-artwork-syria/

Wird fortgesetzt