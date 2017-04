Hama -Counter-Offensive gegen Khan_Sheikhoun #Idlib Al-Kaida und Co. Ein Rückblick auf die Massaker von #Dhuhur #Daher #AbuDuhur

Die Armee hat so ziemlich alles zurückbefreit was die 8000 bis 10 000 Al-Kaida-Terroristen in Hama eingenommen hatten. Ihre False-Flag-FAKE-Giftgasinszenierungen haben ihnen wenig genützt, die Counter-Offensive der Armee und ihrer Allierten in Hama zu stoppen.

https://urs17982.wordpress.com/2017/04/09/ein-us-praesident-macht-sich-zum-narren-und-bombardiert-die-opfer-al-kaida-lacht-sarin/

Bei „“ habe ich gesehen, dass in Hama Überlebende vom Dhuhur-Militärflugplatzgelände gegen die ganzen Todesschwdrone und Al-Kaida-Massenmörder kämpfen. Deshalb möchte ich einen Rückblick auf die Verbrechen der BLÖDzeitung-Helden zeigen. #JihadiJulian zeigte eines der vielen Verbrechen ganz kurz, bekam von der Zio-Lobby für die Erwähnung der abartigen Morde einen übergebraten, er war sich nicht zu schade die Armee, die wahren Opfer, als schlimmer als Al-Kaida zu bezeichnen. Er verharmloste die Ermordung dutzender Gefangener und zeigte sich für einen Sekundenbruchteil entäuscht von seinen Rebels um sie danach weiter als mutige Rebellen zu bezeichnen und unter fortwährender Amnesie zu beweisen um perversen Kriegsverbrechern um den Mund zu reden und diese weisszuwaschen.

Überlebende von Dhuhur bei Hama:

#Syria #Hama #NorthernHama Abu Jarah A Survivor of Siege of Abu al-Duhur Airbase in #Maardes Today Hes a Leader of Group – Al-Duhur Hawks pic.twitter.com/lewGolxOGR — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) April 10, 2017

#Syria #Hama #NorthernHama Abu Jarah A Survivor of Siege of Abu al-Duhur Airbase in #Maardes Today Hes a Leader of Group – Al-Duhur Hawks pic.twitter.com/wKNbTqMvvm — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) April 11, 2017

أبو الظهور

Märtyer, gefoltert und ermordet von den „Rebellen“ der Massenmedien, einschließlich von #JihadiJulians „brave rebels“, so mutig dass sie wehrlose Gefangene umbrachten im Stile von dem selbsternannten Gebilde „IS“:

Ein Ausschnitt von ca 14 Porträts ermordeter Syrienverteidiger:

Mhaisni, der Boss der KhanSheikoun-Weisshelme und Medienterroristen:

Nur einer der vielen Köpfe der ermordeten und geschändeten Soldaten, verschwiegen von den Massenmedien welche den Mördern und ihren Helfern, ihren Medienterroristen bei Khan Sheikhoun alles nachplappern ohne hinzusehen, denn dann müssten sie erkennen, das diese Terroristen eiskalt um Saudi-Al-Kaida-Führer Mhaisni herum, Fake und False-Flag-Propaganda zeigten um Syrien in einen vollen US_NATO-Angriffskrieg zu lügen mit weiteren Hunderttausenden von Toten.

Die Zeugen des US-Regimes sind Massenmörder, skrupellose Kriegsverbrecher, welche sich nun bestimmt totlachen wie sie den US-FAKE-NEWS-Präsidenten angeschmiert haben, vielleicht war ja auch der CIA beteiligt neben anderen NATO-Geheimdiensten aus der Türkei, Frankreich, England,….

Auch ihm „Bosno Sinj-Terroristenpropagandist“ war die Ähnlichkeit mit dem „IS“ aufgefallen, Röpcke jubelte später weiter und forderte ähnlich schlechtes Wetter für seine“ rebels“ wie bei dem Sandsturm bei Dhuhur damit die Luftwaffe nicht aufsteigen kann. Die Massenmedien schwiegen…

„modern Times“ für Al-Kaida und #JihadiJulian, ein Rückblick …

https://urs1798.wordpress.com/2015/11/25/ein-nachruf-auf-die-von-saudisch-turkmenischen-terroristen-ermordeten-soldaten-vom-eingekesselten-flughafen-dhuhur-idlib/

https://urs1798.wordpress.com/2015/09/10/internationale-al-kaidas-darunter-europaeische-syrien-immigranten-auf-dem-flughafen-dhuhur-idlib/

https://urs1798.wordpress.com/2015/09/19/65-gefangene-dhuhur-flughafenverteidiger-wurden-von-den-us-nato-tuerkei-unterstuetzten-al-qaeda-und-jaish-al-fateh-terroristen-aus-rache-eiskalt-umgebracht-idlib/comment-page-2/

JihadiJulian triumphierte, er war der Meinung, dass es keine Soldaten gab welche von der Dhuhurairbase entkamen und freute sich eine weitere Lüge aufzutischen um die syrischen Medien zu diskreditierten. Wie man sehen konnte, wusste er genau, dass Al-Kaida Gefangene nahm, sie wurden alle bestialisch umgebracht. Die weiteren FAKE-NEWS, die Terroristenunterstützung bis Heute, kommt von #JihadiJulian und seinen Al-Kaidakomplizen wie Hadi al Abdallah, Moaz al Shami, Omar als Sory,…die gerade wieder zur Höchstform aufliefen mit ihrer FAKE-Propaganda von Khan Sheikoun. #JihadiJulian ihr langjähriger Media-Komplize, manche bezeichnen solche „Journalisten“ auch als Schreibtischtäter und Brandstifter.



Hadi al Abdallah-Julius Streicher Verschnitt, und Kollegen der Mainstreammedien MSM

Im Zeitraum als die Gefangenen von Dhuhur massakriert wurden, verherrlichte der Terror-Protagonist auch NEO-NAZIS in der Ukraine…

Ein weiterer Gefangener, welcher in die Hände der Abu-Dhuhur-Massenmörder geriet, aktuell bei Maardis-Hama. Man braucht nicht viel Fanatasie um sich ihr weiteres Schicksal vorstellen zu können:

شاهد اسر شبيح من شبيحة الطاغية بيد المجاهدين بمحيط بلده #معردس بريف #حماه pic.twitter.com/cMyqrLLyDc — الزرقاوي السوري (@majdi_aboryan) April 10, 2017