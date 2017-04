Fake-Krankenhausbombardierungen- Al-Kaida-Bekämpfung in #Idlib #Hama #Sarmin USA kontra #Türkei

Fortsetzung von: https://urs17982.wordpress.com/2017/04/28/unendliche-luegen-ueber-bombardierte-feldlazarette/

Die USA hat gerade verhindert dass die Türkei groß in Syrien einmarschiert um für Al-Kaida und IS zu kämpfen, indem sie gegen die YPG-Kurden massiv vorrücken wollten mit schwersten Militärgerät. Die Türkei wie viele andere NATO-Staaten, im offenen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Syrien und nun auch gegen die USA welche ihre Bündnispartner vor den türkischen Schergen zu schützen gedenkt. Die Türkei hatte sich auch schon mit Russland angelegt als sie ein russisches Flugzueg unter einem fadenscheinigen Grund abschossen um Al-Kaida-ISIS und dentürkischen grauen Wolfsfaschisten-Söldnern Deckung zu verschaffen. Wann tritt die Türkei aus der NATO aus? Die USA-Bomber starten aus der Türkei, es fragt sich wie lange noch?

Röpcke kotzt: Komisch, eigentlich hätte er doch schreiben müssen „Criminals in Moscow, Damascus, Tehran and Washington“. Da sieht man wieder die USraelischen Doppelstandards und die zionistischen Feindbilder und Hasbara-Leitlinien.

Die USA haben an der Grenze in Syrien zur Türkei USA-beflaggte Panzer aufgefahren, während die Türkei ebenfalls an der Grenze mit Panzerdivisionen aufmarschierte um eine weitere Invasion nach Syrien zu starten. In der Türkei läuft ja schon ein Bürgerkrieg, die türkische Erdowahn-Schergen gegen Kurden, auf alle Fälle ein bewaffneter Konflikt welchen der Osmanische Feldherr auszuweiten sucht. Wo soll dies nur enden?

Weiter mit Terror und Terrorismus, befürwortet von der USA-Israel-Lobby, dem israelisch-extremistischen Regime aus Tel-Aviv…nebst diversen GCC-Diktatoren-Staaten…

Ergänzungen folgen noch…