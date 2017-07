In eigener Sache zu meiner Krebserkrankung wegen der Nachfragen in den Kommentaren.

Zu meiner Krebserkrankung und meinem derzeitigen „Gesundheitszustand“.

„Weiterhin im Blindflug“

Da ich viele Anfragen bekomme über meine Krankheit und über die Krebserkrankung. Ich muß demnächst an einem „geweiteten“ Gallengang operiert werden, die Gallensäfte stauen sich wegen einem „unidentifizierten Knubbel“, dies führt relativ schnell zu einer Vergiftung, zu einer Leberentzündung und zu Leberversagen. Ich hoffe, dass dann wieder Gewebsproben gemacht werden, da ich seit einem halben Jahr keine Chemo mehr bekomme weil der Krebs nicht sichtbar ist und es mir immer schlechter geht. Ich habe eine heimtückische Krebsart welche weder beim CT, noch durch Ultraschall, auch nicht durch Tumormarker bei Blutuntersuchungen zu sehen sind. Deshalb wird mir auch eine weitere Chemo derzeit verweigert. Ich wiege inzwischen 45 Kilo bei einer Größe von 165cm und habe gerade in einer Woche ein weiteres Kilo verloren. Meine Hoffnung liegt nun bei der hoffentlich rechtzeitigen Gallengang-OP, dass bei Gewebeprobenentnahmen wieder Krebszellen gefunden werden, ich dann ernst genommen werde, und mir dann wegen einem „sichtbaren, nachweisbaren“ Krebsbefund wenigstens eine weitere Chemobehandlung zugestanden wird. Der Spezialist für die geplante Operation ist jedoch die nächsten zwei Wochen in Urlaub, es heißt also weiter warten. Dann kommen Besprechungen, neue Untersuchungen und vielleicht wieder etwas Hoffnung.Ich war schockiert als ich feststellte dass mein behandelder Krankenhausarzt der Meinung war ich hätte einen langsam wachsenden krebs. Er kannte nach einem Jahr Behandlung die Diagnose nicht, mein Krebs ist zu 100% aggressiv und schnellwachsend. Er durchsuchte daraufhin die Befunde und fand meine Aussage bestätigt. Dies fördert nicht unbedingt das Vertrauen, es geht schließlich um mein Leben und meine Familie, da sind solche „Fehler“, solches Nichtwissen, lebensbedrohlich.

Ich möchte so gerne noch nach Syrien.