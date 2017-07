Friedensfreundschaftsfahrt nach Russland #Druschba – Fotos + Videos #Russia – Impressionen am Brandenburger Tor Berlin #Russia #Germany

Quelle: Friedensfreundschaftsfahrt nach Russland #Druschba – Impressionen am Brandenburger Tor Berlin #Russia #Germany

Eingesammeltes:

Heute am Brandenburger Tor gab es eine kleinere Feier mit Musik und Informationen im Zusammenhang mit der diesjährigen Friedensfahrt nach Russland, wichtiger denn je, die Kriegstrommeln, die mediale Hetze gegen Russland werden in den letzten Jahren immer lauter.

Für Frieden und Völkerverständigung, wider der Kriegspropaganda und den ewig gestrigen. Nie wieder Krieg!

.https://www.facebook.com/100009505592473/videos/pcb.1874300826230086/1874210859572416/?type=3&theater

.https://www.facebook.com/100009505592473/videos/pcb.1874300826230086/1874228822903953/?type=3&theater

Eine deutsche Sängerin, welche oftmals in Russland auftritt und dort recht bekannt ist.

Ein orthodoxer Priester spendete den Teilnehmern seinen Segen.

.https://www.facebook.com/100009505592473/videos/pcb.1874300826230086/1874193956240773/?type=3&theater

Eine Familie kam spontan, nachdem sie von der Friedensfahrt erfahren hatte, aus dem Schwarzwald nach Berlin um an dem kleinen Friedensfestival zu singen. Eine beeindruckend musikalische Familie.

Danke, sie waren großartig:

Leider war das kleine singende Mädchen duch die Holzleisten meist verdeckt und nur schwer zu sehen.

Fünf singende Kinder mit absolut ausdrucksstarken Stimmen, mein Favorit ganz rechts im Bild.

.https://www.facebook.com/100009505592473/videos/pcb.1874300826230086/1874202722906563/?type=3&theater

Nachdem die Friedensfahrtteilnehmer zu ihren Fahrzeugen gegangen waren, leerte sich der Platz etwas…

Marcel „Wojna“ Wojnarowicz von der Bandbreite im Interview:

Der Friedens- und Freundschaftskonvoi kurz vor dem Start vom Brandenburger Tor Richtung Siegessäule:

„Imagine“ und der Konvoi in gesamter Länge: Ohne dieses Video ist der Kurzbericht nicht komplett, auch wenn ein paar Videos fehlen:

.https://www.facebook.com/100009505592473/videos/pcb.1874300826230086/1874237999569702/?type=3&theater

Nachdem der Konvoi losgefahren war:

Weitere Bilder, bzw Video-Impressionen folgen noch, ich bin leider etwas geschafft und kann sie heute nicht mehr hochladen. Aber bei FB oder youtube finden sicherlich Videos, falls die Gema sie nicht löscht da viel Musik im Hintergrund lief bei der Veranstaltung und die Gema so ziemlich alles für sich beansprucht, auch wenn sie keinerlei Rechte daran haben. Jedoch gab es auch „Gema“-Cover-Musik von“ John Lennon“, „Imagine“…und ich weiß nicht wie man den Ton bei den Videos entfernt…

Ergänzung, hier habe ich bei einer „Fan-Seite“ Videos gefunden: .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1874300826230086&id=100009505592473

Sollte ich nächstes Jahr noch leben, würde ich gerne mitfahren und in Russland eine Friedenausstellung machen. Leider habe ich am 1.August eine weitere Operation, sie wäre nun die sechste nach bekannt werden des Magenkrebs, des daraus resultierenden Bauchfellkrebses und was sonst noch kommt auf dem Weg vom Leben zum Tod…

Ein unfertiges Bild in Arbeit über die imperialen Aggressionskriege, das Kriegsverbrecherbündnis NATO, und die Farce namens UN, welche sich von imperialen Staaten gerne auf der Nase herumtanzen lassen, benutzt von den USA und Israel für ihre verbrecherischen, völkerrechtswidrigen, herbeigelogenen Kriege mit Millionen von Toten…

Acryl 120cm x 160cm

Notizen:

https://druschba.info

.http://www.diebandbreite.de