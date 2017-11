Manaf Halbouni`s „Monument“ in Berlin – Folter und Verbrechen in Syrien #Daraa „FSA“

Kriegspropaganda- Unterstützung für Terror-Milizen, für Al-Kaida und Co, gerade wieder in Berlin, wo ein Machwerk, als „Monument“ bezeichnet, terroristenverherrlichend als Barrikaden, die die Zivilbevölkerung gebaut haben soll als Schutz gegen Sniper der syrischen Armee. Es wird ganz bewusst suggeriert, dass die Armee gezielt Zivilisten beschossen hätte. Macht man sich jedoch kundig, so findet man sämtliche Terror-Organisationen in Videos aus Bustan al Qaser mit solchen Busbarrikaden, sie dienten als militärische Checkpoints zur Terrorisierung der Einwohner, als Aushungerblockaden gegen hunderttausende von Hungernden in Aleppo durch die Terroristenfraktionen. An den Barrikaden wurden unzählige Menschen verschleppt, verletzt und auch ermordet, nicht nur durch ISIS, Al -Kaida, Ahrar al Sham etc…Aber darüber berichten die Massenmedien, die Veranstalter des „Herbstsalons 3“ weniger, aus Checkpoints und Sniper-Barrieren der diversen Terroristenmilizen werden zivile Schutzbollwerke zusammenfantasiert.

Dem Künstler ging es weniger um Recherche, man bekommt den Eindruck, es ginge eher um dumpfe, oberflächliche Propaganda, von mir empfunden als -Provokation auf dem Rücken unzähliger Opfer in dem verbrecherischen assymetrischen Angriffskrieg gegen Syrien.

„Berlin“ feiert die Terroristen-Hungerbarrikaden von Bustan al Qaser /Aleppo, auf dem Pariser Platz hinter dem Brandenburger Tor. Kriegspropaganda über Busbarrikaden welche dazu dienten, die Bevölkerung auszuhungern und als menschliche Schutzschirme einzusperren. Die Wahrheit auch in der Kunst-und Kultur auf den Kopf gestellt, aus Mordbarrikaden, aus Todeskreuzungen werden „Schutzwälle oder hochtrabend eine Art moderne Freiheitsstatue“ deklariert, die alte Freiheitsstatue in NY steht für imperiale Kriege, nun gibt es ein weiteres „Freiheits“-Propagandawerk für moderne Angriffskriege vorübergehend in Berlin, verkauft als „Friedensdenkmal“…

Auch Kunst kann als Waffe eingesetzt werden, zumindestens dann, wenn sie eine breite, gelenkte Öffentlichkeit erfährt und den Interessen der Herrschenden, der Kriegstreibermafia dient.

Ich möchte auch an die Busse voller Flüchtlinge erinnern, die von den Aleppo-Terroristen und ihren Idlib-Komplizen bei Aleppo in die Luft gesprengt wurden, nachdem die Terroristen diese Busse voller Flüchtlinge an ihren Aleppo-Barrikaden für 24 Stunden festgehalten hatten. Diesen Opfern von al-Rashidin/Aleppo und Fuah und Kafrayah hätte man ein Denkmal setzen müssen, nicht aber den Tätern!

Brennende Busse von Flüchtlingen aus Fuah und Kafrayah, beschossen und verbrannt von „moderaten Rebellen“…, die Ahrar al Sham hat zusammen mit Jund al Aqsa mitgewirkt: https://urs17982.wordpress.com/2016/12/18/die-menschen-in-fuah-und-kafraya-warten-vergeblich-terroristen-verbrennen-die-autobusse-aleppo-%d9%83%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%a7_%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88/

Auch sollte man nicht die menschlichen Barrikaden von Damaskus-Douma vergessen, auch sie hätten ein Mahnmal verdient. Hunderte von Gefangenen, darunter viele Zivilisten sollen sich noch bei den East-Ghouta-Terroristen in Geiselhaft befinden, auch darüber schweigen die Massenmedien und Massenpropaganda-„Künstler“.

FOLTER, nicht nur bei den Daraa-Massenmördern, von Israel unterstützt mit der Luftwaffe, mit Training, Feldlazaretten, Bewaffnung, Munition und weiteren Kriegshilfsmitteln.

Auch die „moderaten Rebellen“ von Daraa zeigen sich erneut von altbekannter Seite. Sie foltern und morden systematisch weiter, wenn sie denn nicht schon nach Europa, nach Deutschland geflohen sind und auch „politischen“ Flüchtling machen, sie mißhandeln Geiseln um von deren Angehörigen ein hohes Lösegeld zu erpressen. Dafür peitschen sie auch Gefangene vor laufender Kamera aus nachdem sie ihn bereits vorher blutig geschlagen haben.

Vor dem kurzen Videoausschnitt wird gewarnt. Wer mein Daraa-Archiv der letzten Jahre kennt, der weiß das solche Kriegsverbrechen an Gefangenen Nprmalität sind, verschwieden von den Komplizen auch in den westlichen Massenmedien.

Solch Kriegsverbrechen werden duch „monumentale“ Machwerke mit Propaganda übertüncht, was im Interesse der Herrschenden mit ihren Propaganda-Massenmedien liegt, auch die Kunst wird occupiert.

Videos werden an die Angehörigen von Geiseln geschickt, die sehen dann unter anderem so aus, Folter, Terror bis zum Tod, unter den schweigenden Augen der westlichen Presstituierten, welche lieber FAKE und False-FLAG-News bringen denn die Wahrheit:

(GRAPHIC) Terrorists in #Daraa have send this video to the family of this captive #SAA soldier in which they are clearly torturing him as a blackmail to gain money for his release, definitely a moderate revolution… pic.twitter.com/TUJP02Bx3R — /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) November 10, 2017

Israel beschützt weiterhin ihre Proxy-Milizen in Syrien, besonders im Golan, in den illegal besetzten Golanhöhen bei Quneitra, bei Daraa. Al-Kaidas Luftwaffe soll gerade wieder ein Fluggerät über Syrien abgeschossen haben, es könnte sich um eine Drohne gehandelt haben. Auch der „IS “ profitiert im Yarmouk-Bassin von Israels Schutz. Waffenlieferungen, Kooperation, Verwundete wieder einsatzfähig in IOF-Feldlazaretten hochgehätschelt, Netanjahu`s Handlanger sind Terroristen, sie unterstützen Terror und Terrorismus in Syrien, dies haben sie mit ihren saudischen Freunden gemeinsam, die gerne noch einen vollen Angriffskrieg gegen die Libanon gestartet haben möchten.

Was mit diesem Gefangenen passierte habe ich nicht herausgefunden. Wie oft er wohl schon gefoltert, mißhandelt wurde? Ob er noch am Leben ist? Ebenfalls in der Hand von Israels-Proxys:

„Capturing an element of the lion ring in the countryside of Daraa

In Al-Ja’at area“ per Translator

اسر عنصر من عصابة الاسد في ريف درعا بمنطقة الجاة

Und so wie es aussieht, schneiden die Daraa-Todesschwadrone auch weiterhin Gefangenen die Kehlen durch und die Köpfe ab:

Fast täglich melden die Daraa-Terroristen aus ihren kontrollierten Gebieten, dass sie einen Ermordeten gefunden hätten…Sie bringen sich gegenseitig um, genauso wie zuvor Entführte:

Ob es sich um einen Soldaten handelte? Der Kopf wurde abgetrennt, der Körper weist Folterspuren auf. .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353872935064582&set=pcb.353872958397913&type=3&theater

Bildzitat-Verbrechensdokumentation:

2017

Das hier war wohl der Kopf zum Torso:

