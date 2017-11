In Aleppo wurden die Terroristen-Busbarrikaden abgeräumt, wann werden sie in Berlin entfernt! #KlausLederer #ManafHalbouni #MaximGorkiTheater #Herbstsalon

Die Terroristenbarrikaden verschwinden zu Gunsten der Bevölkerung, kein „Monument“ für die Terroristen in Aleppo anders als in Berlin.

Eine Frage an den Kultursenator, wann werden die den Terroristenbussen nachemfundenen Barrikaden in Berlin verschrottet? Mit den verschwendeten Steuergeldern hätte man auch an die syrische Bevölkerung funktionierende Busse spenden können nachdem die Terroristen so viele zweckentfremdeten, als Militantenmanschaftstransporter, oder auch als Barrikaden, als Sniperpositionen benutzten.

Viele der schlimmsten Busbarrikaden befanden sich auch in Aleppo-Bustan al Qaser. Nun befinden sie sich nach Dresden in Berlin, von den Massenmedien als Kunst gefeiert, als Mahnmal, als Friedenssymbol, als moderne Freiheitsstatue verkauft. Sie waren Machtinstrumente um die Bewohner zu kontrollieren, sie einzusperren, sie als Geiseln zu benutzten. Sie waren Hungerbarrikaden gegen die Hilfsuchenden, welche von Terroristen eingekreist, versuchten in Bustan al Qaser Lebensmittel unter dem Beschuss der Terroristen zu organisieren. Sie waren militärische Checkpoints von ISIS, Al-Kaida, Ahrar al Sham, sie dienten auch dem Schutz ihrer Hauptquartiere, auch als Sniperpositionen um die benachhbarten, abgeriegelten Stadtteile unter Regierungsschutz zu beschießen. Sie wurden auch bekannt als Death-crossings, als Hungerblockaden, an welchen dutzende von Menschen den Tod fanden, Hunderte verletzt, unzählige Menschen von den verschiedenen Terroristenbanden verschleppt wurden.

Nachdem die Medien voll sind mit Terroristen“kunst“ aus Deutschland, Bilder vom BrandenburgerTor kursieren mit drei Bussen, angepriesen als Schutzwälle für Zivilisten, obwohl das Gegenteil der Fall war.

Nun habe ich nach vielem suchen auch Fotos gefunden die zeigen wie einige dieser Terroristenbarrikaden in Aleppo-Bustan al Qaser beseitigt wurden, die Bewohner sind nun nicht mehr durch Terroristenbarrikaden eingesperrt, sie können sich frei in Aleppo bewegen. Schön wäre es wenn die Aleppiner nun die Möglichkeit haätten auch die nachempfundenen Terroristenbarrikaden in Deutschland abzubauen, wenn denn der Kultursenator aus Berlin sich unfähig dazu zeigt, und dies, obwohl sich viele Menschen bemühten, ihm einige der Hintergründe zu den Busbarrikaden nahezubringen. Es würde von Größe zeigen, wenn der Herr Kultusenator „Lederer“seinen Fehler einsehen , und einen tiefen Kniefall vor den verhöhnten Opfern dieser Busbarrikaden machen würde, aber eher noch wird die Nacht zum Tag….

Man könnte ja die syrische Regierung fragen ob sie die Schrottbusse dem Kultursenator schenken, dann muß er nicht mit den Plagiaten hausieren gehen und Steuergelder verschwenden für Terroristenbauwerk.

Die Entfernung der Busbarrikaden welche in Bustan al Qaser von Terroristen-Orrganisationen aufgestellt wurden.

ازالة سواتر الباصات التي وضعتها عناصر التنظيمات الارهابية المسلحة في حي بستان القصر و الكلاسة … Translator:

„Removal of the bus screens set up by members of the armed terrorist organizations in Bustan Al Qasr and Al-Kalasa neighborhood“!

Al-Kaida-Jund al Aqsa-Ahrar al Sham-Terroristensprachrohre wie „Moaz al Shami“, welcher engstens mit dem saudischen Al-Kaidakommandeur „Sheikh Abdullah al Maisni“ Hof hielt, feiern derweil aus den Al-Kaida-Hochburgen in Idlib die Busbarrikaden von Berlin, die Verherrlichung ist angekommen, die Mörderbanden sind begeistert:

Moaz al Shami mit dem Al-Kaida-Führer „Sheik Abdullah al Mhaisni“, gesucht mit 10 Millionen Dollar Kopfgeld…Es gibt auch Selfis mit „Moaz al Shami“ und anderen Medienterroristen mit dem Al-Kaida-Führer, wie auch dem preisgekrönten Al-Kaida-Jund al Aqsa-Sprachrohr, dem Kriegsverbrecher Hadi al Abdallah...

Wann zeigt der Kultursenator die Größe seinen fehler einzugestehen mit der Zuschaustellung von „Terroristenmonumenten“?

Berlin feiert die Terroristenbusbarrikaden als „Monument“, in Aleppo wurden sie abgeräumt #ManafHalbouni #MaximGorkiTheater #Kultursenator #Terroristenverherrlichung

Laut dem Terroristenpropagandasprachrohr „Karam der Ägypter“ „Karam al Masri“,wurde das Bild mit der Ahrar al Sham-Terroristenflagge am 14 oder 15 März 2015 in Bustan al Qaser aufgenommen, zu Herrschaftszeiten von Jabhat al Nusra, Ahar al Sham… .

Er hat viele FB-Propagandaseiten, als EX-Mediendirektor von Bustan al Qaser. Nun tingelt er mit Fotoausstellungen durch Europa, heimste Preise ein wie in Istanbul, er hatte ein Faibel für Sniper-Porträt-Fotos neben den gezielt ausgesuchten Propagandafotos für die Plattform von Syrienterroristen „AFP“. Er nennt Al-Kaida-Militante seine Brüder, zumindestens wenn sie mit ihm in einer ISIS-Zelle saßen.Die FB-Seite gesäubert, zeigt denoch die Zusammenarbeit von Terroristen, Weißhelm-Handlangern und Terroristen-Propagandisten. https://www.facebook.com/karam.almasri1991 Seine Terroristen-Aktivisten“ FB-Seite, ebenfalls geschönt, die horrenden Verbrechen seiner Komplizen verschweigt er. .https://www.facebook.com/bostan.alqaser/