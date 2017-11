Tagtägliche Terroranschläge in Syrien. Heute wieder auf friedliche Wohnbezirke in Damaskus. #Syrien #Syria

Ghoufran Derawan, die auch schon naheste Angehörige bei dem wahllosen Granatbeschuss durch die Terroristen verlor, schrieb heute erneut von eingeschlagenen Granaten, von Opfern und Verletzten.

Die Massenmedien wiederholen jedoch weiterhin nur stupide die Hungerkampagnen“ der Terroristen von East-Ghouta, ohne sich zu fragen, warum die Terroristen in den Oppositionsvideos so fette Bäuche vor sich hinschieben. Sie kontrollieren die Hilfslieferungen, sie beherrschen die Nahrungsmittelverteilung, sie sind korrupt bis über beide Ohren.

Ausschließlich den Bewaffneten dienen die Hungerinszenierungen in den Propagandavideos, sie verstecken sich hinter Zivilisten, sie selbst hungern sie aus, ähnlich wie sie es in Ost-Aleppo taten.

Aus Ost-Aleppo sind übrigens viele der Terroristensprachrohre auch nach Deutschland gekommen. einige davon befinden sich in der Hauptstadt Berlin, um dort auf harmlose Flüchtlinge zu machen oder mit ausgesuchten, manipulierenden Fotoausstellungen ein falsches Bild von Aleppo zu zeichnen, feste auf ihrem Propaganpfad den sie jahrelang auftischten. Dafür werden sie auch regelmäßig mit Preisen überhäuft. Niemand lässt verlauten, dass die Wölfe im Schafspelz bei diversen Terror-Organisatiionen jahrelang fest integriert waren und alles taten, um die horrenden und abscheulichen Verbrechen der Mörderbanden zu vertuschen, sie schönzureden in Propagandavideos und auf Kriegspropagandafotos weichzuzeichnen, sie ganz wegzulassen oder umzulügen, welche sich gezielt an die westlichen Nachrichtenagenturen verteilten, auch an die öffentlich-rechtlichen zwangsfinanzierten Unrechtssender. Niemand setzt sie auf die Anklagebank wo sie als Mitglieder von Terror-Organisationen doch hingehören. Wer abartige Verbrechen verschweigt, die Täter verherrlicht, der ist kriminell, der ist selbst Täter, auch wenn z.B. ein „Braunmeier“, Verzeihung, ein Frank Walter Steinmeier die Laudatio hält… .

Nun zu Damaskus und dem FB-Eintrag von „Ghoufran Derawan“ über einer der heutigen Terrorattacken:

„2 Martyrs and more than 6 injuries because of 2 mortars have landed on (Mazeh 86) west of Damascus

#Damascus_under_terrorist_mortars„

„Damascus Martyrs and wounded. Terrorists fired two shells at the vicinity of the hospital al-Mujtahid“:

Tom Duggan, ein westlicher Journalist, umgesiedelt nach Syrien berichtet dazu, wie sich die Damaszener verhalten, wie sie sich nicht klein bekommen lassen durch die Terroristen aus Ost-Ghouta, aus Jobar, Douma, Irbain, Ain Tarma, etc, die von den westlichen Kriegspropagandamaschinen noch immer geschützt und unterstützt werden, in dem die Journallie in das verlogene Jammergeheule mit einstimmt, die Armee würde Ost-Ghouta aushungern. Weniger berichten die Terroristenpropagandaplattformen darüber, dass diese auch so „Verhungerten“ gerade wieder eine Großoffensive in Harasta starteten, zusammen mit Al-Kaida und den Kopfabschneiderbanden der Islam Armee, der Islamic Front-Ahrar al Sham und diversen anderen Todesschwadronen die sich dort noch hinter Zivilisten verschanzen.

Tom Duggan aus Damaskus:

Genausowenig wird von den Massenmedien, die Terroristen gezeigt, die wie die Al-Kaidas im Golan weiterhin direkte Artillerieunterstützung aus Israel bekommen, was wiederum dazu führte, dass Al-Kaida einige neue Gefangenen in ihren Terroristenvideos brutal vorführten. Im Hintergrung abgefeuerte Gewehrsalven lassen um das Schicksal der Gefangenen fürchten. Das Israel als Luftwaffe von Al-Kaida und auch dem „IS“ im Golan, bei Quneitra, Draa fungiert, dass dürfte so langsam jedem bekannt sein, außer der sich ganz dumm und blindstellenden Journallie, die immer noch nicht einsehen wollen, dass ihre zionistischen Herren den Krieg gegen Syrien verloren haben und nun mal wieder zusammen mit ihren Verbündeten Saudi Arabien weitere Kriege ausbrüten, gegen den Libanon, gegen den Iran, wenn sie denn könnten.

Isral der Feind aller friedlicher Nachbarn hat ernuet den Al-Kaidas geholfen im Golan. Wäre die UN nicht ein Handlanger USraelischer Machtinteressen, dann hätten sie längst die Herausgabe des besetzten syrischen Golan erzwingen müssen, genauso wie die Öffnung der völkerrechtswidrigen Blockade von Gaza.

„This # Israel|i aggression is aimed to shift # SAA’s attention from fighting terrorism. Especially as SAA makes remarkable progress in same region ( # BeitJinn) against Israel-proxy militias:“

.https://twitter.com/Syria_Hezb_Iran/status/932273970140852224

This #Israel|i aggression is aimed to shift #SAA’s attention from fighting terrorism. Especially as SAA makes remarkable progress in same region (#BeitJinn) against Israel-proxy militias:https://t.co/ufuGzDRTt1 https://t.co/Mfe1d3aGvd — 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) November 19, 2017

Das Video bei youtube wegzensiert, ich versuche es ernuet bei den Terroristenplattformen bei FB wiederzufinden und nachzuliefern. Ebenso werde ich die teilweise versteckten Videos der East-Ghouta-Terroristen noch zusammensuchen, welche zeigen wie sie die Waffenstillsandsvereinbarungen, die Vereinbarungen über die Zonen brechen und versuchen teile von Regierungsgebieten zu erobern. Gleichzeitig fahren deren jammernde Propagansiaten erneut die Hungerkampagnen hoch, sie benutzen dabie Fotos aus dem Jemen, aus Bangladesh , dem Irak und anderen Hunger und ehemaligen Kriegsgebieten. Ein Journalist der nur etwas recherchiert müsste dies auch herausfinden könne.

Auch andere stürmerische Hasbaristen sollten sich auf der Anklagebank wiederfinden:

#JihadiJulian

Employee in german biggest transatlantic Propaganda Magazine #Bild starts a Call on a War of Aggression❗️

This is punishable by law in Germany ❗️ pic.twitter.com/SUNYScEpbe — Jens E (@VoyagerJames) November 18, 2017

Ein Rückblick, auch hier propagierte der radikale Fanatiker für Krieg mit wohlmeinender Terrorpropaganda, ein Wiederholungstäter:

„Syrienkriegspropaganda erneut hochgefahren um einen vollen Angriffskrieg gegen Syrien zu erreichen #Röpcke update“

Zu #JihadiJulians“ unterstützten „Freunden“ in Abu Kamal. Viele sind bei Kämpfen umgekommen, andere ISIS-Terroristen sitzen nun in Gefängniszellen. Ob #JihadiJulian sie besuchen kommt und ihnen etwas Nettes mitbringt?

.https://twitter.com/ISIS_Hunters/status/931515428366667776

Die ISIS-Hunters die man auch bei Palmyra im Einsatz sah gegen die „Ex“-Allierten der USA, der Terror-Organisation „IS“, die durch die Partner der USA und Israels, sowie Saudi Arabiens, weiterhin frei herummorden können.

Videos gibt es inzwischen einige über „AbuKamal“

Zu Damaskus, die Terroristen die Harasta in einer Großoffensive attackierten, warten mit Collagen von gefangegen Soldaten auf.

Mit ihren Großoffensiven haben die Terroristen gezeigt, dass sie den Vereinbarungen nicht mehr unterstehen, sie haben sich zum Abschuss freigegeben. Nun jammern sie alle, die Terroristen aus Douma, aus Irbin, Jobar,…, East Ghouta weil die Armee sie verfolgt. Zuvor jubelten sie noch, sie hätten 80% der Harasta-Panzerdivision erobert und viele Highway-Verteidiger der Armee massakriert. Die Terroristenbanden, im Massenmedienjargon „moderate Rebellen“ haben auch mindestens einen ihrer Weisshelmterroristen verloren, dazu wohl auch einen in Syrien rekrutierten Aljazeera-Propagandisten, der gerne Arm in Arm mit Kopfabschneidern posierte, sowie, wenn ich es richtig sehe, auch einen der Douma-Käfig-Medienterroristen verloren, der von den lieben Rebellen und ihren Erfolgen erzählte, während diese im Hintergrund des Videos gerade abgeschnittene Soldatenköpfe auf die Ladefläche eines Pickups warfen. Ich denke, auch bei der Tagesschau war dieser „Al Shami“ ab und an als glaubwürdige Quelle aufgetaucht, während unsere Medien natürlich die abgeschnittenen Köpfe wegließen.

Gefangene Soldaten. Collage bei Twitter-Medien-Terrorist-Aktivist: .https://twitter.com/mofak_1994/status/931825630366388225

Die Gefangenen in den Händen der zionitischen Proxys im Westen von Al-Ghouta, laut Twitter. Dies würde mit dem Video zusammenpassen, welches verschwunden ist und ich die FB-Seite noch suche wo Al-Kaida die Geiseln aus einem Unterstand holten.

# Syria The rebels in the # House of the Gouta West managed to recover several important points in the town, in addition to capturing several members of the 4th Brigade and killing others.

Warum diese Collage?