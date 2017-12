Während Al-Kaidas Luftwaffe „IAF“ Syrien attackiert, haben ihre Handlanger eine weitere Autobombe in Homs gezündet

Der Terrorstaat „Israel“ attackiert fast täglich Syrien, kaum ein Thema für die westlich-zionistischen Massenmedien. Genausowenig wird über die vielen Zivilisten berichtet, die tagtäglich in Syrien durch des Westens hochgerüstete moderate Terroristen umgebracht werden. Die Medien verdrücken Krokodilstränen über False- und FAKE-News aus Ost-Ghouta, plappern wie üblich den Terroristensprachrohren nach und haben geleichzeitig keinerlei Träne übrig für die Opfer von Terror und Terrorismus in Syrien. Sie wischen den Terroristen aus Israel und deren Handlanger mit einem Seidentuch den Hintern ab…

Heute wieder ein Anschlag in Homs, ich weiß nicht der „wievielte“.

Die Anzahl der Toten varriert noch zwischen mindestens acht und mehr als 12, die Verletztenanzahl muß ich noch heraussuchen.

Mein Beileid an die Hinterbliebenen und gute Heilung für die vielen Verletzten.

Few hours ago Saudi & NATO backed terrorists targeted the busy street of Akrama in Homs with a car bomb killing 10 civilians so far..! Of course, the infamous White Helmets were nowhere to be seen since the killer is their al-Qaeda employer. pic.twitter.com/RqLYXPAf3F

[graphic] the after math of the terrorism explosion. 10 Martyrs, and several wounded. pic.twitter.com/sUTMXiCFVP

Die Terroristenfürsprecher freuuen sich wie üblich über das Bombenattentat und machen aus den zivilen Opfern „Regierungskräfte“. Ein Beispiel dafür ein FB-Al-Kaidaunterstützer der sich so nennt „@ShamVolk“

. Er scheint auch die deutsche Rechtschreibung zu können…

Ich erinnere mich noch an die vielen Grundschulkinder die ebenfalls in Homs von Al-Kaidabombern umgebracht wurden während die Tagesschau den Tod von 35 Kindern und vielen Verletzten nicht erwähneswert fand. Im Archiv bei urs1798.wordpress.com zu finden.

Südfront Aleppo, der III.Teil.

Fortsetzung von:

Heute haben die Terroristenpropagandisten und Al-Kaida einen weiteren Gefangenen gezeigt. Den letzten vorgeführten Soldaten haben sie nach ihren Propagandavideos umgebracht.

Die vom Westen hoffierten „Medienaktivisten“ waren begeistert, den Mord an dem Gefangenen haben sie verschwiegen wie in Tausenden anderen Fällen auch. Die im Westen preisgekrönten Terroristensprachrohre, die Plattformen von Kriegsverbrechern, haben nicht anders gearbeitet als Komplizen von Massenmördern, daran sollte man immer denken wenn man eine Ausstellung der „FSA-Medienaktivisten, der „Fotografen““ besucht, zur Zeit sehr beliebt die weissgewaschene Propagandisten aus Aleppo. Die verblibenen machen an den Al-Kaida-Fronten weiter wie bisher.

Ich vermute die Terroristen haben den Gefangenen unter Drogen gesetzt um sich mit ihm einen Spaß zu erlauben, die Armee als Drogenabhängige oder Säufer darzustellen.

Das Bild des neuen Gefangenen wie von den Weisswäschern und Al-Kaida-Brüdern gezeigt.:

Bisher habe ich ein Video gefunden, ob der Gefangene einen Nervenzusammenbruch hatte oder voll unter Drogen gesetzt wurde von den Terroristen versuche ich noch herauszufinden.

Der Mann muß bereits in der Nacht in Terroristenhand gelandet sein, propagaiert von „Omar Sory“, der wohl Mhaisni an der Frnt vertritt und für die Logistik sorgt. In Katar war es auch, genauso wie der Chef des Al-Kaida-Mediencenters „Kafranbel“ Raed Fares mit seinem Gespusi „Hadi al Abdallah“.

Das Video wurde von dem Komplizen und langjährigem Freund und Begleiter des saudischen Al-Kaida-Führers Mhaisni veröffentlicht. Nach jahrelanger poffener Al-Kaida-Unterstützung setzte die USA diesen Massenmörder zähneknirschend auf ihre Terrorliste und setzte auch ein zweistelliges Kopfgeld in Millionenhöhe aus.

Ob das Video wegzensiert wird, so wie der zuvor ermordete Gefangene? Ein seltsames Video, lacht der Gefangene?

Ich versuche den Gefangenen im Auge zu behalten. Das Schicksal des Gefangenen in Al-Kaida-Hand in Hama konnte ich bisher nicht herausfinden.

Über die lächerliche Terroristenpropaganda aus Südaleppo über fehlende Krankenhäuser in Süd-Aleppo, wo Medienterroristen bei FB schreiben, diese Al-Kaida-Medics-Demo selbst organisiert zu haben, gibt es nun auch eine Videoinszenierung. Auf die Fotos und wie die Zivilisten mit Knarre aussehen habe ich in einem meiner letzten Einträge geschrieben.

Zivilisten:

„Mehr als 400 000 Zivilisten “ ohne Hospital“ einer der verlogenen Slogans. Ein Terrorist in Anzug oder weißem Kittel bleibt ein Terrorist, auch wenn sich die Massenmedien gerne durch des Kaisers neue Kleider täuschen lassen. Und 400 00 Einwohner hatten die kleinen Käffer in Südaleppo noch nie. Viele der Zivilisten sind geflohen aus dem Frontgebieten, einige der Dörfersind menschenleer oder voller Terroristen und ihrer Unterstützer. Auch die Schulen sind wie üblich von den Militanten okkupiert und dienen zu Propagandazwecken, sollte die Armee die Hauptquartiere von Al-Kaida mit IS-Einschlag bombardieren. Auch Ayman Zawahirie ist ein ausgebildeter Arzt wie viele seiner Al-Kaida-Kollegen in Syrien.

Orient-News finanziert Terroristenfürsprecher , die aus den diversen Terroristenmilizen rekrutiert werden und dann entsprechend ausstaffiert als Reporter verkauft werden, ähnlich auch wie die anderen Medienplattformen für Al-Kaida und Co, darunter auch Jisr-TV, wobei Jisr-TV den Abgang eines ihrer Terroristen beklagte der vor laufender Kamera mit Kalaschnikow Propaganda produzierte. Jetzt allerdings nicht mehr, siehe Screenshot unten….

Des Westens „Medien-Aktivisten“, er war auch mit Ammer Jaber und Agentur-Al-Kaidapropagandisten an der Aleppo-Südfront unterwegs. Wie man sieht ein bewaffneter terrorist, tot kann er als „zukünftifger Syrienflüchtling in Deutschland“ keine Journalisten und andere Preise einheimsen und gutmütige Menschen und ehrenamtliche Helfer für dumm verkaufen wie so einige seiner Kollegen aus Aleppo die sich nun in Deutschland feiern lassen. Und kratzt man an ihrem gesäuberten Image, dann gibt es einen Kolletiven Aufschrei, man würde die Zukunft der jungen Männer in Deutschland gefährden. Über ihre Opfer in Syrien, ihre Komplizenschaft mit Schwerstverbrechern jedoch, regen sich die lieben Helferlein nicht auf, dies passt nicht in ihr Propagandakonzept. Es wird nicht recherchiert selbst dann nicht wenn ihre „unschuldigen“ Schützlinge Heldeneposse über Kinderkehelendurchschneider aus Ost-Aleppo verfassen oder verbreiten…

Rückblick auf die internationalen Invasoren in Idlib.

Nun ist mir wieder ein anderer ermorderter Gefangener begegnet, ermordet von den Idlib-Terroristen die auch im Süden von Aleppo und in Hama massenmorden. Ein Video stellvertretend für Tausende von anderen Morden durch die „moderaten Rebellen“ unserer Politiker und Massenmedien. Nach einer Sammlung von über 6 000 Mord und Foltervideos habe ich aufgehört zu zählen…Und all die Tausenden von Morde wollen die Presstituierten nicht gesehen haben. Auch die Preisgekrönten Journalisten-Fotografen aus syrien, nun in Europa, wollen ebenfalls die ganzen Verbrechen nicht gesehen haben obwohl sie bei ihnen an der Front jahrelang eingebunden waren….

FSA :"Where are you from?" –

SAA :"tartous"

FSA :"Alawite or sunni?" –

SAA :"alawite"

pam pam pam pam pic.twitter.com/JjTaF1zw1M — Mikoyan&Gurevich (@noooooonebody) June 10, 2017

