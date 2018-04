Kommentar an die „Die Linke“ (wird noch mit Screenshots und Bildbeschreibungen ergänzt) #DieLinke – Wie kommt es, dass auf der heutigen linken Friedensdemonstration am Brandenburger Tor, FSA-Unterstützer mit ihren Terrorfahnen Leute bedrohen konnten? Bild-FSA-Provokateur mit Muscle-Shirt, links auf dem Foto. Eine der bedrängten Friedensdemoteilnehmerinnen. Nachtrag: Muscle-Shirt aka „Ahmad Muslmani“, ihn gibt es auch mit Steinmeier abgelichtet…Und sein Kumpane „Rumpelstilzchen aka Fuck you-fuck germany“ und auch die anderen Provokateure nennt sich : .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402388723566563&set=picfp.100013863151858.270442883427815&type=3&theater .https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261775297627907&set=t.100001631245321&type=3&theater usw Warum hat die Veranstaltungsleitung diese Kriegstreiber nicht sofort entfernen lassen, auch nicht als die #FSA´ler und ihre antideutschen Komplizen aggressiv auf andere Leute losgingen? Sie waren eindeutig Provokateure, Gegendemonstranten auf der Seite von imperialen #USA–#NATO–#Israel-Bomben auf Syrien, diese haben auf einer Friedenskundgebung nichts verloren! Sie haben auch nicht davor halt gemacht Frauen aggressiv anzuschreien, sie zu verfolgen und zu fotografieren und gezielt zu filmen, ihnen schreiend nachzugehen, da diese sich gegen den völkerwidrigen Aggressionskrieg gegen Syrien aussprachen. Auch andere Personen grölten sie äußerst aggressiv an, und dies innerhalb weniger Momente. Von den anderen Kundgebungsteilnehmern waren diese Banden nicht verbal attackiert worden, erst als die Attacken sich zuspitzten, kam ein „Fuck you selbst“ zurück.

Mich kreisten diese Terroristenanhänger, verstärkt durch ihre antideutschen Groupies, ihre Schicksen, ein, sie drangen mit heftigen Gesten in meine Richtung vor, sie schrien mich an, sie bedrohten mich verbal, verfolgten mich als ich wegging und rückten mir bedrohlich nahe auf die Pelle. (Immer dabei ihr FSA-„Medien-Terrorist“mit FSA-Gummiarmbändchen, der filmte oder fotografierte und ebenfalls verbal provozierte.)

In ihren Teams hatten sie meist einen Filmer, der „Pro-Syrer“ ablichtete, so auch mich. Einer dieser syrischen FSA-Fotografen gut erkennbar auch an seinem Pro-FSA-Bändchen am Handgelenk. Als ich sie wegen ihrer verbalen Attacken und ihrer körperlichen Aufdringlichkeiten ebenfalls fotografierte um bei Handgreiflichkeiten Bilder zu haben, bedrängten sie mich noch mehr, beschimpften mich mit unter anderem mit „Fuck you“, ein weiterer Mann ging dazwischen und hielt sie von mir fern, er versuchte zu deeskalieren. Die Terroristenunterstützer versuchten mein Handy mit ihren mitgebrachten Papier-Pamphleten zuzuhalten, dabei kam es auch zu unerwünschtem Körperkontakt.

Ob die Bildzeitungsjournallie mit eingeweiht war bei den gezielten Provokationen? Wer weiß was diese aggressiven Terroristenunterstützer aus dem Filmmaterial zusammenschneiden, vermutlich werden sie die Wahrheit komplett auf den Kopf stellen, sie haben ja jahrelange Erfahrung aus Syrien mitgebracht.

Ich rief laut nach Ordnern, ein Hilferuf ob der agressiven FSA-Banden, auch um die Kundgebungsteilnehmer auf die aggressiven FSA-Typen aufmerksam zu machen um eventuell Unterstützung zu bekommen falls sie zuschlagen, sie (Ordner) waren nicht in der Nähe und hielten „Schwätzchen“ bei der Bühne, man musste sie erst suchen, sie waren aber nicht in der Lage gegen die FSA-Störer vorzugehen. Enttäuschend, dass die Ordner nicht wussten, dass sie diese Kriegsbefürworter hätten auffordern müssen zu gehen, und wenn sie dem nicht Folge geleistet hätten, sie von der Polizei hätten entfernen lassen können. So muß ich mir als friedliebender Mensch überlegen ob ich überhaupt noch zu einer „Linken“ Kundgebung gehen kann, wenn für meine Sicherheit nicht gesorgt ist.

Ob „Die LINKE“ gelesen hat welche Flugblätter diese Terroristenbefürworter gegen die „Die Linke“ verteilten?

Hier eine Kostprobe, jemand organisierte diesen Zettel, mir hätten sie keinen gegeben, ich war bereits „überwacht“ in ihrer Schusslinie. Es mag sein dass sie heuchlerisch schrieben sie wären eigentlich gegen Krieg, aber die Verteiler der Pamphlete waren eindeutig für einen vollen Angriffskrieg. Primitivte Rache dafür dass sie verloren haben?! Sie sind Verräter, sie haben nicht nur Syrien verraten, sondern auch ihre FSA-Terroristenkumpane im Stich gelassen, in dem sie nach Europa abgehauen sind. Nun setzen sie ihre Aggressionen auch in Berlin fort, ihre Propaganda-Methoden gleich wie in Syrien, Versuche der Einschüchterung, Gewalt … und vorallem Lügen und Propaganda.

Wer hat diesen Flyer überhaupt verfasst, die Provokateure waren noch primitiver als dieses Geschreibsel, welches die zionistischen Positionen des Apartheidregimes „Israel“ zu großen Teilen wiedergibt. Wer hat sie damit auf die Piste geschickt gegen friedliche Kundgebungsteilnehmer, wer hat Interesse daran?!

Bei Demo-Flyern besteht auch so etwas wie eine Impressumspflicht, es muß ersichtlich sein wer die Verantwortung trägt. Auch sind klare Regeln vorhanden, dass Gegendemonstranten voneinander getrennt sein müssen um Eskalationen zu vermeiden. Auch hier ein klarer Verstoss, diese FSA´ler und ihre antideutschen Komplizen mischten sich mitten unter die Friedenskundgebung um zu provozieren, was auch aus dem Flyertext hervorgeht.

Auf der #Friedensdemo der Linken heute in #Berlin haben in FSA-Terrorflagge gehüllte Provokateure und Zionazis Teilnehmer eingeschüchtert und Flugis verteilt mit Inhalt: "Ihre Anwesenheit hier und heute … ist eine Schande" — Net News Global (@Net_News_Global) April 18, 2018

Kriegsbefürworter, die Kriegsgegener verbal und körperlich bedrohen dürfen, ohne von der Kundgebung verwiesen zu werden, die keine Konsequenzen zu spüren bekommen, werden weiterhin Demos aufmischen und sich darin bestärkt fühlen.

Fuck-you-Aggressor von Vorne mit eckiger Brille beim Attackieren. Unter anderem kam er ganz nahe und sagte in das Handy, „Free Syria“:

Auch sein Kumpane kam auf mich erneut zu, ich wendete mich ab, er kam um direkt in die Kamera zu grinsen. Sein Charakter so mies wie seine FSA-Aufmachung. Hier sieht man wie sie gezielt provozierten, während ich versuchte ihnen aus dem Weg zu gehen. Und später bedrohten sie mich weil ich fotografiert, bzw gefilmt hatte….

Genau er griff später an, verdeckte gewaltsam mein Handy und sagte, „ihr werdet uns nicht fotografiern“ !

Gemeinsam fühlten sie sich stark auch gegen eine Frau vorzugehen.

Muscle-Shirt-Aggressor, ging eine weitere ältere Dame an, versuchte mich zu bedrohen damit ich nicht fotografiere, rückte mir mit seinen Kumpanen auf den Leib.

Auch dieser Mann wurde von Muscla-Shirt verbal angegangen, er war unbeteiligt gewesen. FSA suchte sich Leute die sie angehen konnten: Der Mann war defensiv und ruhig, während der feige “ Muscle-Shirt-FSA“ brüllte, er würde in sein Land zurückgehen wenn Assad weg wäre…

FSA-„Fuck-you“ Rumpelstilzchen der gerne ältere Frauen beschimpft:

„Fuck you and fuck Germany. Fuck, …“ Originalton aus dem Video Der Moment wo der FSA´ler die Beherrschung weiter verlore und Fuck you, fuck Germany brüllte. Was will er hier überhaupt?

Attacken gegen mich und meine Handycam. Diese FSA-Terrorgruppe folgte mir, bedrohte und beschimpfte mich, griff meinen Kamerahandy-Arm an. Man kann im Video auch sehen und hören wie sie gegen das Handy prallen. Ein Mann versuchte sie abzudrängen von mir und wurde so ebenfalls von ihnen attackiert. Mehrfach versuchten sie die Linse abzudecken und riefen ich dürfe nicht fotografieren.

„Fuck-Rumpelstilzen“ griff an, und behauptete ich dürfe nicht fotografieren. FSA nimmt sich alles heraus, behauptet für mehr Demokratie zu sein, befindet sich auf einer öffentlichen Kundgebung wo fotografiert und gefilmt werden darf, sie nutzten diese Möglichkeit ja selbst ausgiebig, und dann gehen sie vereint hin und versuchen Leute am Filmen und Fotografieren hindern, damit man nicht sieht was für Aggressionspakete da waren. Sie versuchen die Wahrheit zu unterdrücken, auch mit Gewalt, typische FSA-freiheit….

Beteiligte an den Attacken, FSA-Banden die Leute verfolgen, fotografieren und filmen und dann diese bedrohen weil sie die Situation dokumentieren. Sie wollten keine Fotos, sie kamen so bedrohlich näher dass ich dachte sie würden mir das Handy wegnehmen oder aus der Hand schlagen. Aber es wäre doch zu öffentlich gewesen. Wer weiß was passiert wäre wenn nicht ein Mann deeskalierend dazwischen gegangen wäre, diese FSA`ler hatten fast schon ganz die Beherrschung verloren, es hätte sich bestimmt noch gesteigert. Einer quetschte heraus, sie wollten ja nur „Freiheit“ und „mehr Demokratie“,und dann gehen sie hin und bedrohen Leute die diese Demokratie und Freiheit leben…

Zwei der Aggressoren, die mich frontal angingen, während einer sich mehr im Hintergrund hielt und freudig auflachte als sie andere bedrohen konnten. In der Gruppe haben sie sich stark gefühlt. Ihr ca 35 bis 50 Jahre alte, im Gesicht aufgedunsene Filmer vermied es im Bild zu erscheinen, er hielt mit seiner Kamera drauf. Ich hoffe ich finde noch ihr Werk um zu sehen wie sie es manipuliert haben, die arbeitsweise wie in Syrien, sie sind damit bewandert und routiniert. (Sollte jemand eines der Machwerke entdecken, bitte Link in die Kommentare, Bilder mit der Frau und dem Irak-Brutkastenlüge-Syrien-Giftgaslüge …sind dafür interessant. Ich weiß dass ich den Filmer schon gesehen haben muß, falls jemand schneller weiß wer er ist, bitte ein Link für mich abgeben, er war treibend als die Gang mich verfolgte, er hat gefilmt.)

Gab es noch einen zweiten Filmer mit rosa Polo-Shirt, auf den ersten Blick nicht als FSA erkennbar, später eingehüllt in FSA-Terror-Banner?

Aufgedunsen:

Die Frau mit dem Kleinkind vorne rechts im Bild hatte die Attacken ebenfalls mitbekommen, sie ging von den FSA-lerinnen weg. Weitere Screenshots und Bildbeschreibungen folgen, das Video ist lang…und durch meine Krebserkrankung kann ich mich weniger konzentrieren und bin nicht mehr so belastbar, ich brauche Pausen zwischendrin.

Bildbeschreibung. Der Mann links im Bild ging Deeskalierend dazwischen und drängte die FSA´ler etwas zurück. Mutig, Danke. Wieviel er vom Vorfeld mitbekommen hatte weiß ich nicht. Sie wussten nicht dass ich die Filmfunktion laufen hatte. Der Mann war echt gut:

Mindestens dreiabsolut aggressive FSA-Typen beschimpften aus nächster Nähe einen Mann, der Deeskataltor sprch den Bedrängten direkt an und dreht sich dabei in die Richtung der Aggressoren, so stand er dann genau dazwischen und verschaffte dem Angegriffenen Luft.

Die Nasenspitze von dem bedrängten Mann ganz rechts im Bild, die FSA-Gang ist ihm ganz dicht auf auf die Pelle gerückt:

„Wortlaut : “

Die Verstärkung der FSA`ler-Aggressorenmänner kamen und nutzten die Auseinandersetzung um Umstehenden ihre Flugblätter in die Hand zu drücken.Gezielt „nette“ Frauen dafür eingesetzt damit die Flyer nicht zurückgewiesen werden, eine Masche:

Weitere FSA-Gruppe, ein Teil davon, auf dem Weg zur Bühne als ich nach Ordnern suchte. Sie waren gut gerüstet, sie hatten auch „Fahnenstangen“ dabei, die sie später an den Bannern befestigten um damit zu schwenken im Bühnenbereich, ziemlich gegen Ende der Kundgebung.: Diese drei verteilten gezielt ihre Flugblätter vor der Bühne, die Menschen durch Redner abgelenkt.

…

Nun mit zwei Ordnern in der Nähe, ganz“brav“, verstärkt durch die „adopt a milizionär“ Schiksen:

Viele Umstehende zeigten sich entrüstet ob der FSA-Gangs mitten in der Friedenskundgebung. Der „syrische“ Kameramann mit FSA-Bändchen am Handgelenk, so wie viele der bewaffneten Terroristen in Syrien es ebenfalls tragen, macht sich bereit für ein geschöntes Fotoshooting. Der FSA-Medien“Aktivist“ links im Bild, er hatte mich ebenfalls mit seinen Komplizen bedrängt und direkt aus nächster Nähe abgelichtet. Ob man ihn auch in syrischen FSA-Fotos finden kann, z.b. bei Aleppo-Bustan al Qaser, ich könnte ihn bereits in Oppositions-Terroristenvideos gesehen haben:

Der FSA-Filmer, Einsatzbesprechung oder Resümee der Terror-Propaganda-Operation. Links im Bild, ist das eine „Rune“ der heutigen Nazis, das verschnörkelte Emblem der „White Pride“ Bewegung, die Embleme die man verstärkt auch bei den ukrainischen Neonazis sieht…? Ich habe nur einen davon gesehen…Von solchen Leuten, wie auch von FSA-Terrorbanden distanziere ich mich.

Nun habe ich dankbarerweise einen Hinweis auf das von mir falsch eingeschätzte Emblem bekommen. Ich gebe ihn gerne weiter und entschuldige mich zutiefst.

„Hallo! Kurzer Kommentar zu dem was du als Rune der Ukronazis deutest: Dieses weiße Symbol auf dem schwarzen T-Shirt ist das Logo der alten Anarcho-Peace-Punk-Legende CRASS, die von ´77 bis ´84 existierten. Hat mit Faschismus, Imperialismus und Kapitalismus nix zu tun… Solidarische Grüße! (Mürk)“

FSA-Einsatzbesprechung, der Fotograf schwingt das Zepter:

Ob der „syrische“ Fotograf die treibende Kraft war, die Hintermänner wird man nicht finden. Sie hileten noch eine Art Besprechung ab, vermutlich über ihr weiteres vorgehen, ihre Gesichter zeigte Lachen und Zufriedenheit, sie sahen anscheinend ihre Propagandaoperation als gelungen an. Mag sein dass sie sich auch „friedlich“ präsentierten, aber sie haben sich dennoch selbst entlarvt als hochgradig aggressiv, als gezielt handelnde Provokateure, auch wenn sie die Beherrschung verloren. Auf dem Video ist natürlich auch das Gebrülle drauf, nebst den wüsten Beschimpfungen, den Attacken auf mich und mein Handy, die Gang wie sie sich auf einen weiteren Kundgebungsteilnehmer stürzten wollten. Sie haben gezeigt wer sie sind, viel gibt es nicht mehr hinzuzufügen, die Maske ist gefallen. (Fotobeschreibung erstmal Ende, auf dem Video sind viele Privatgespräche am Ende darauf, ich würde diesen Teil gerne wegschneiden, habe aber keine Ahnung davon.

–

Es reicht nicht, wenn sich später nette Ordner daneben stellen, die dann sagen, diese FSA`ler würden ja nur herumstehen. Natürlich haben diese Terroristenunterstützer die Ordner gesehen und sich dann entsprechend verhalten, sich aber auch in Grüppchen in die Menge verdrückt um dann dort ihre mitgebrachten Pamphlete für einen vollen Krieg gegen Syrien, propagandistisch mit Lügen aufgepeppt, zu verteilen. Sie rückten bei ihrer gezielten Provakationsaktion mit vielen Provokateur-Teams an, welche sich dann über die Kundgebung „strategisch“ verteilten und ihr Propagandamaterial den Leuten in die Hand drückten. Darunter reine Schicksengruppen, ob zionitische Antifa oder Antideutsche, egal, sie sind gleich in ihren Bestrebungen Kundgebungen mit Provokationen umschlagen zu lassen, Filmchen zu drehen und dabei das Wesentliche wegzulassen. Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, die zwei später hinzugekommenen Ordner waren wirklich sehr nett und sagten, auch dass sie wissen dass die FSA´ler nicht für Frieden stehen. Später machten sich die FSA-Gang davon und fuhren an einer anderen Stelle fort die Leute zu belästigen.

Gab es nicht auch einen verurteilenswerten Übergriff auf Kippatragende „arabische Israelis“, die ausprobieren wollten ob man mit Kippa in Berlin herumlaufen kann? Was den Tätlichkeiten voraus ging an Provokationen sah man in ihrem kurzen Video jedoch nicht. Ihre Aktion verlief dort erfolgreich, sie haben jemanden gefunden der auf die Provokation auf übelste Weise ansprang, genau das was sie sich vermutlich erhofft hatten..

Ob die FSA`ler und ihre antideutschen Schiksen ähnliches vor hatten, jedoch ihre Aktion nach Hinten losging, als sie sich selbst als gewaltbereite Provokateure outeten und mit ihren aufgestellten Hähnekämmen und arrogant geschwellter Brust in ihren Muscleshirts blamierten?

Liebe #DieLinke, wenn ihr für Frieden seid, dann setzt diesen bitte auch auf euren Friedensdemos durch und lasst nicht zu, dass FSA und Komplizen, die eindeutig auf der Seite des Kriegsimperiums USA, NATO, Israel und Saudi Arabiens stehen, die Kundgebungen aufmischen und umzudrehen suchen, so wie sie es bets auf Palästinakundgebungen gezielt taten.

Aggressive Gegendemonstranten haben in einer Friedenskundgebung nichts zu suchen, insbesondere nicht, wenn sie zuvor schon auf einer anderen Kundgebung durch Parolen und Störaktionen die Kundgebung an die Wand zu fahren suchten.

Wenn ihr LINKEN euch da nicht durchsetzt und nur zuschaut, dann kann man eurem Frieden nicht trauen.

Nun gehen diese Terrorbanden hin und benutzen die Friedenskundgebung zu ihren eigenen Zwecken,für ihre Terroraktionen, sie stellten sich später noch zu netten Gruppenfotos auf mit wehenden Fahnen und feierten ihren vermeintlichen Triumpf.

Ihre Agenda ist die der USA und der Israel-Lobby, und die heißt bekanntlich einen vollen NATO-USA-ISRAEL-Krieg gegen Syrien vom Zaun zu brechen.

Dafür drehen sie auch FAKE und False-Flag-Inszenierungen, dafür morden sie in Syrien, wie Douma erneut zeigte mit den zusammengelogenen Giftgasattacken. Die Massenmedien sind die Komplizen der Kriegsverbrecher, absolut skrupellos in ihrer Propaganda..

In Berlin wurden in gleicher Machart und Methode wie in Syrien-Douma, die fast Tausend Kundgebungsteilnehmer unfreiwillig Darsteller in FSA-Terror-Propagandafilmen.

Siehe hier über Douma die wirklichen Augenzeugen und Opfer von Propaganda der FSA-Jaish al Islam-Terroristen:

https://de.sputniknews.com/politik/20180419320398140-syrisches-c-waffen-opfer-erzaehlt-ueber-filmset-der-weisshelme/

Filmaterial und Fotos der aggressiven Terrorbanden mit den FSA-Bannern sind vorhanden, auch ihre aggressiven Handlungen gegen andere Kundgebungsteilnehmer.

An ihn mit der syrischen Fahne haben sich die feigen Provokateure nicht getraut, er war groß, ein Bär von einem syrischen Mann, FSA bedroht lieber ältere Frauen!

Die Armee hat im Süden von Damaskus anscheinend die Offensive gegen den „IS „begonnen. LIVE: بداية التمهيد جنوبي العاصمة https://www.facebook.com/jafar.h.muhana/videos/2424368540922782/?notif_id=1524150691858690¬if_t=live_video